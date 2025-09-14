خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک مسئول خبرداد؛

محور حافظیه به پیاده‌راه تبدیل می شود

محور حافظیه به پیاده‌راه تبدیل می شود
کد خبر : 1685782
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز اعلام کرد: بر پایه بررسی‌ها و مصوبات مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک این کلان‌شهر، اختصاص محور حافظیه از تقاطع حافظیه تا ادبیات به پیاده‌راه و اتصال شبکه‌ای آن به محور عرفان (چاپارخانه تا دروازه قرآن) پیشنهاد و تأکید شده است.

​به گزارش ایلنا،  محسن حدیقه‌جوانی، اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و مصوبات مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک این کلان‌شهر، اختصاص محور حافظیه از تقاطع حافظیه تا ادبیات به پیاده‌راه و اتصال شبکه‌ای آن به محور عرفان (چاپارخانه تا دروازه قرآن) پیشنهاد و تأکید شده است.

وی افزود: نتایج شبیه‌سازی‌های خردنگر نشان می‌دهد در صورت بازگشایی این محور به روی خودروها، زمان سفر در محدوده آرامگاه حافظیه حدود ۳۰ درصد افزایش می‌یابد و میزان تأخیر شبکه بیش از دو برابر خواهد شد.

حدیقه‌جوانی تصریح کرد: بر همین اساس، حفظ وضع موجود و اختصاص مسیر به پیاده‌راه، علاوه بر جنبه فرهنگی، از نظر عملکرد ترافیکی نیز دارای اولویت است و به روان‌سازی تردد در معابر پیرامونی کمک می‌کند.

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز یادآور شد: در سال جاری، محور حافظیه با صرف بیش از ۱۶۰ میلیارد ریال توسط شهرداری منطقه ۳، سنگ‌فرش و مناسب‌سازی شده تا هماهنگی لازم با فضای فرهنگی و تاریخی این محدوده برقرار شود.

به گفته وی، عبور خودروها از این مسیر افزون بر ایجاد بار ترافیکی، با شأن و هویت این فضا در تضاد است.

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز خاطرنشان کرد: معابر جایگزین به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که همانند یک لوپ کارآمد عمل می‌کنند.

حدیقه‌جوانی تشریح کرد: محورهای عمادی در جنوب، چهل‌مقام در شرق، نفت در شمال و محور حافظ در غرب، نقش مکمل و جایگزین را برعهده دارند و جریان ترافیک را به‌طور مناسب توزیع می‌کنند.

وی تأکید کرد: حفظ وضع موجود در محور حافظیه فرصتی است برای ایجاد تعادل میان اصول شهرسازی و الزامات ترافیکی؛ جایی که فضای عرفانی و فرهنگی حافظیه در کنار مدیریت علمی ترافیک، نمونه‌ای شاخص از هم‌افزایی هویت شهری و کارآمدی حمل‌ونقل را شکل می‌دهد.

مدیرکل دفتر مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری شیراز افزود: با اجرای طرح‌های توسعه حمل‌ونقل همگانی، از جمله پوشش ریلی در این محدوده، امکان پاسخگویی به تقاضای سفر شهروندان و گردشگران به این اثر جهانی تقویت خواهد شد.

وی  گفت: در این شرایط، اهمیت حفظ پیاده‌راه بودن محور حافظیه دوچندان می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی