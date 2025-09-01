به گزارش ایلنا ، سعید بیاری در آیین رونمایی و تبادل طرح های هفت گانه تحول آفرین تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس که با حضور مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی به عنوان نماینده وزیر کار و استاندار فارس و سایر مسولان ارشد ملی و استانی برگزار شد با اشاره به وضعیت کسب و کار، اشتغال و اطلاعات کارگاه ها و واحدهای تولیدی استان افزود: وجود چالش های گوناگون در بازار کار باعث شده تأثیرگذاری فعالیت ها و طرح های دولت در راستای کاهش نرخ بیکاری و افزایش مشارکت اقتصادی چندان مشهود نباشد، بنابر این یافتن مسایل و چالش های موجود در فضای کسب و کار و راه حل رفع آن یکی از اولویت‌های اصلی وزیر تعاون کار و رفاه بود.

وی ادامه داد: در این راستا استراتژی راهبردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و درنظر گرفتن چالش های موجود در فضای کسب و کار فارس هفت طرح تحول آفرین در این حوزه تدوین شد.

بیاری در ادامه به عناوین طرحهای تحول آفرین هفت گانه اشاره کرد و افزود: این طرح ها شامل مهارت آموزی سفارش محور، همیار بازرس در کارگاه های ساختمانی، تاسیس خانه مهارت روستایی، تاسیس خانه مهارت در محله های کم برخوردار و مناطق آسیب پذیر، تاسیس خانه مهارت ویژه توان خواهان، اتصال دانشگاه های فنی و مهندسی به مراکز آموزش فنی و حرفه و پارک های علم و فناوری و تجمیع ظرفیت های بین دستگاهی به منظور ایجاد و توسعه کسب و کارهای نوپا و استارتاپ روستایی است.

وی تاکید کرد: یکی از آسیب های جدی در حوزه مهارت آموزی عدم تناسب آموزش های فنی و حرفه‌ای با نیازهای بازار کسب و کار است که این مسأله باعث شده علارغم آموزش های متنوع اما اقدامات به نتیجه چشمگیری منجر نمی‌شود.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس یکی از معضلات بزرگ بازار کسب و کار را عدم تربیت نیروی ماهر متناسب با شرایط و نیازهای بازار کار اعلام کرد و در ادامه گفت: فارس دارای بیش از ۱۵۰ هزار کارگاه است که حدود ۸۰ هزار کارگاه کد تامین اجتماعی دارند که جمعا در فارس ۳۶ نفر بازرس کار در استان وجود دارد که بازرسی دقیق در توان این تعداد اندک بازرس نیست که این معضل جدی در استان است که همواره دغدغه جدی بوده که به همین دلیل با جلسات کارشناسی متعدد مقرر شد از ظرفیت ناظران سازمان نظام مهندسی استان در این زمینه در سطح استان بهره برداری شود تا شناسایی کارگاه های مشکل دار سریعتر انجام گیرد.

وی در ادامه به ایجاد خانه های مهارت روستایی اشاره کرد و افزود: این اقدام مشابه سازی تجربه خانه بهداشت است که در مکان‌هایی در روستاها خانه های مهارت ایجاد و نیروهایی تحت عنوان پیشاهنگان کسب و کار تربیت و در محل مستقر تا آموزش های لازم و پشتیبانی و تسهیل گری از نیروهای کار انجام شود تا جوانان در روستا به سمت کارآفرینی سوق پیدا کنند.

بیاری به موضوع مهاجرت روستاییان به شهرها اشاره کرد و اظهار داشت: گسترش کارآفرینی و کسب و کار در روستاها مسأله بسیار مهمی است که با اتکا به آن می توان از این معضل جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: با همکاری شهرداری و اعضای شورای شهر شیراز اکنون خانه مهارت در ۲ محله شیراز شامل مهدی آباد و محله بیات راه اندازی شده که این کار حداقل در ۱۱ محله تا پایان امسال افزایش پیدا خواهد کرد.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان فارس در ادامه به لزوم توانمندسازی توان خواهان اشاره کرد و گفت: تلاش داریم آموزش های لازم به جامعه توان خواهان ارایه تا با آموزش و هدایت تسهیلات ارزان قیمت توانمندسازی این قشر نیز رقم بخورد.

وی در خصوص اتصال رشته های مهندسی به آموزش های مهارت محور فنی حرفه ای و پارک های علم و فناوری گفت: در پی جلسات کارشناسی متعدد مقرر شده دانشجویان به مدت ۲ هفته در مراکز آموزش فنی و حرفه ای حاضر و از نزدیک با فضای مهارت محور جامعه آشنا شوند و در ادامه ۲ هفته نیز در پارک های علم و فناوری استان حاضر و با محیط های دانش بنیان نیز آشنا شوند.

بیاری به برگزاری استارتاپ های روستایی اشاره کرد و افزود: با توجه به ظرفیت های خاص و مزیت های روستایی علیرغم نیروهای انسانی متفکر در روستاها اما همچنان شاهد مهاجرت جوانان از روستا به شهرها هستیم که با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی فارس و جهاد دانشگاهی استان سه روستا بعنوان پایلوت انتخاب و مقرر شده دانشگاه به مدت ۲۰ روز در محیط روستایی حاضر و آموزش های اولیه استارتاپ ارایه و در ادامه یک رویداد استارتاپی برگزار و هیات داوران بهترین طرح ها را انتخاب و با حمایت مالی برای شکوفایی طرح ها اقدام شود.

