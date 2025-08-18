استاندار فارس:
ورزشگاه پارس برای مسابقات لیگ برتر و تیم فجرسپاسی آماده است
هیچ سرمایه بزرگی نباید بلااستفاده بماند
استاندار فارس گفت: یکی از سرمایههای بسیار مهم کشور و استان، ورزشگاه پنجاه هزار نفری پارس بود که متأسفانه مدتها معطل مانده بود. این ورزشگاه اشکالات فنی داشت و امکان برگزاری مسابقات ملی و بینالمللی را محدود میکرد.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری عصر امروز در بازدید از ورزشگاه پنجاه هزار نفری پارس شیراز، روند بازسازی و رفع نواقص این ورزشگاه را ارزیابی کرد و افزود: برای رفع نواقص، بالغ بر هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم؛ دستگاه اجرایی پروژه ملی بود، اما با همفکری مسئولان و نمایندگان مجلس چارهای برای تامین این منابع اندیشیده شد.
وی ادامه داد: با عنایت دولت و رئیس سازمان برنامهوبودجه، حدود ٧٠ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و ١٣میلیارد از اعتبارات استانی به ورزشگاه پارس اختصاص یافت و برای تسریع روند، مصوبه هیئت وزیران نیز در کمتر از دو تا سه روز اخذ شد.
استاندار فارس خاطرنشان کرد: برای تجهیز منابع مالی تکمیلی که حداقل به هزار میلیارد تومان دیگر نیاز بود، از طریق مولدسازی منابع اقدام شد و شهردار شیراز و شورای اسلامی شهر همکاری کردند تا کار اجرایی آغاز شود؛ پیمانکاران مسئول رفع نواقص هستند و سرعت کار بسیار عالی است. عمده مسائل مربوط به گیت، روشنایی و سایر بخشها در حال رفع است و استانداردهای بالایی برای ورزشگاه در نظر گرفته شده است.
امیری با اشاره به اینکه این ورزشگاه اعتبار استان است و نتیجه کار جمعی و همدلی همه دستاندرکاران است، تاکید کرد: کار تشریفات مربوط به مولدسازی نیز انجام شد؛ به جای اینکه زمان از دست برود و وزرا جلسه تشکیل دهند با هماهنگی وزرا و دبیران مربوطه دستاندرکار امور اداری و حقوقی شدند.
وی افزود: اولین جلسه پیگیری در اردیبهشت ماه برگزار شد و اکنون کار بسیار شتاب گرفته است و برای مسابقات لیگ برتر تیم فجرسپاسی شیراز، این ورزشگاه آماده خواهد بود .
استاندار فارس درباره اهمیت بهرهبرداری مستمر گفت: هیچگاه راضی نخواهیم شد که یک سرمایه بزرگ مانند ورزشگاه پارس، در طول سال تنها چند روز استفاده شود؛ برنامههای متعددی برای بهرهبرداری مستمر در نظر گرفته شده و حضور بانوان نیز مدنظر است.
وی با اشاره به نقش رسانهها و جامعه ورزش ادامه داد: مطالبهگری اصحاب رسانه، به ویژه ورزشنویسان، نقش مهمی در سرعت بخشیدن به روند کار داشته است، جامعهای که نشاط نداشته باشد، توسعه یافتنی نیست و ورزش و به ویژه فوتبال کوتاهترین و موثرترین راه برای ایجاد نشاط در جامعه است.
امیری همچنین یادآور شد: اعتبارات مربوط تاکنون نزدیک به ١٠٠میلیارد تومان هزینه شده و باقی مراحل پروژه نیز با همان جدیت ادامه خواهد یافت تا ورزشگاه پارس شیراز به استانداردهای بینالمللی برسد و میزبان مسابقات ملی و بینالمللی باشد؛ این پروژه میتواند الگویی برای سایر پروژههای توسعه استان باشد.
وی در پایان تاکید کرد: با اعتبارات تامینشده و تلاش شبانهروزی دستاندرکاران، هیچ نواقص مهمی باقی نخواهد ماند و ورزشگاه دارای استانداردهای لازم برای مسابقات بینالمللی خواهد بود.