به گزارش ایلنا، ​موسسه ماز که توسط تیمی از دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال ۹۳ پایه‌گذاری شد، با نوآوری‌های بی‌وقفه و تعهد به کیفیت، توانسته است از موسسات با سی سال قدمت پیشی گرفته و به بزرگ‌ترین نام در آموزش ایران بدل شده است.

دکتر سینا اسدی پویا مدیر نمایندگی ماز استان فارس و عضو هیئت مدیره گروه آموزشی ماز با اشاره به اینکه در سال ۹۳ با برگزاری آزمون‌های زیست‌شناسی در سطح کشوری، ماز پا به عرصه گذاشت، خاطرنشان کرد: همان سال، ۳ داوطلب کنکور تجربی که از خدمات ما استفاده کردند، رتبه‌های تک‌رقمی کسب کردند.

شایان پورمیربابایی، رتبه یک کنکور با درصد زیست‌شناسی بی‌نظیر، نمونه‌ای از این موفقیت بود که رکورد چندین‌ساله کنکور را جابه‌جا کرد. این دستاوردها، ماز را به نامی آشنا در میان دانش‌آموزان از لاهیجان تا کرمان تبدیل کرد.

وی گفت: ماز از آن زمان تاکنون هر سال در کنکورهای تجربی، ریاضی و انسانی خوش درخشیده است. در کنکور ۱۴۰۳، هر سه رتبه یک این رشته‌ها و بیش از ۲۵ نفر از ۳۰ رتبه تک‌رقمی کشوری از خدمات ماز بهره بردند.

اسدی پویا با یادآوری اینکه این موسسه که ابتدا تنها بر زیست‌شناسی متمرکز بود، حالا از پایه پنجم ابتدایی تا دوازدهم، تمامی رشته‌ها و دروس را پوشش می‌دهد،افزود: تیمی ۱۵ نفره از پزشکان جوان با میانگین سنی ۳۰ تا ۳۱ سال، که از بدو تاسیس بدون تغییر در کنار هم مانده‌اند، نیروی محرکه این موفقیت‌اند.

عضو هیئت مدیره گروه آموزشی ماز تصریح کرد: آنچه ماز را از دیگران متمایز کرده، پیشگامی در آموزش آنلاین است. از سال ۹۴،کلاس‌های ماز به‌صورت الکترونیکی ارائه شده و این رویکرد در دوران کرونا به رشد انفجاری موسسه منجر شد.

اسدی پویا توضیح داد: ما اولین موسسه‌ای بودیم که آزمون و کلاس آنلاین را در حوزه کنکور معرفی کردیم و در هر دو پیشرو هستیم. این سرعت عمل در تطبیق با تغییرات کنکور، از حذف دروس عمومی تا تبدیل کنکور به سه دفترچه یا تاثیر مستقیم امتحانات نهایی، ماز را یکه‌تاز میدان کرده است.

وی ادامه داد: به محض اعلام تغییرات، ماز آزمون‌ها و کلاس‌های منطبق با قوانین جدید را بدون هزینه اضافی برای دانش‌آموزان ارائه داد.

عضو هیات مدیره گروه آموزشی ماز عنوان کرد: اشتراک الماس، ابتکاری انقلابی از ماز، دسترسی یک‌ساله، دوساله یا سه‌ساله به تمام خدمات آنلاین، از آزمون‌ها تا کلاس‌های درسی برای امتحانات نهایی و کنکور، را با قیمتی باورنکردنی فراهم می‌کند.

به گفته اسدی پویا، اشتراک سه‌ساله پایه دهم با هزینه بسیار پایین ‌و‌تمام خدمات آموزشی نیازهای کامل آموزشی دانش‌آموز را تا کنکور پوشش می‌دهد، در حالی که هزینه یک آزمون یا کلاس خصوصی در دیگر موسسات معادل این مبلغ است. برای پایه‌های پایین‌تر، مانند پنجم ابتدایی، اشتراک دو میلیون تومانی شامل آزمون‌های تیزهوشان و محتوای آموزشی متنوع است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه نشر، ماز با کتاب‌های آی‌کیو زیست‌شناسی نظام قدیم و پینوکیو نظام جدید، گرفته شده، بازار را تسخیر کرد، یادآور شد: پک پنج‌جلدی کیوبی، شامل کتاب‌های زیست‌شناسی، ریاضی، فیزیک، شیمی و زمین‌شناسی، با هزینه کمتر از یک میلیون تومان، در چاپ اول ده هزار بسته در کمتر از سه ساعت به فروش رفت.

اسدی پویا تصریح کرد: ما به جای تبلیغات پرهزینه، سود را به نفع دانش‌آموزان کاهش دادیم تا آموزش باکیفیت برای همه در دسترس باشد.

عضو هیات مدیره گروه آموزشی ماز با بیان اینکه ماز در استان فارس با بیش از ۱۵ نمایندگی و آموزشگاه الماس، ۵۶ درصد از بازار آموزش را در اختیار دارد، تصریح کرد: الماس کارت، ابتکاری خلاقانه، به دانش‌آموزان امکان استفاده از خدمات حضوری و تخفیف در مکان‌هایی مانند استخر کوثر و سینما گلستان را می‌دهد.

اسدی پویا در این باره گفت: ، الماس کارت پلی بین دانش‌آموزان و کسب‌وکارهای محلی ایجاد کرده است؛ قرعه‌کشی ۱۰۰ میلیون تومانی در شهریور نیز برای دارندگان این کارت در نظر گرفته شده است.

مدیر نمایندگی ماز استان فارس اطهارداشت:ماز مارکت برای فروش کتاب‌های کمک‌آموزشی و دیجی‌ماز برای ارائه کتاب‌های الکترونیکی، گام‌های ماز در دیجیتالی‌سازی آموزش را تکمیل کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی اخیر، اشتراک همدلی دیجی‌ماز به بیش از ۲۰هزار دانش‌آموز امکان دسترسی رایگان به کتاب‌های درسی و کمک‌آموزشی داد.

اسدی پویا پیش‌بینی کرد که تا پایان سال تحصیلی، ۳۰۰هزار نفر در سراسر کشور و ۲۰هزار نفر در فارس از محصولات ماز استفاده کنند.

وی افزود: طرح‌های پایلوت ما ابتدا در فارس آزمایش می‌شوند و سپس در سطح کشور اجرا می شوند. ماز با تعهد به کیفیت، نوآوری و قیمت‌گذاری منصفانه، نه‌تنها در آموزش بلکه در قلب دانش‌آموزان و خانواده‌ها جای گرفته و آینده‌ای روشن برای آموزش ایران رقم زده است.

دفتر مرکزی ماز از سال ۱۴۰۲ به تهران منتقل شده و اکنون با ۱۰ ساختمان در تهران و شیراز، پایگاه اصلی نوآوری‌های آموزشی است.

