گلخانه ظفر، بزرگترین گلخانه‌ توت فرنگی کشور است که با وسعت 10 هکتار در شهرستان چناران استان خراسان رضوی راه‌اندازی شده است؛ با احداث این گلخانه که متعلق به شرکت باغداری و زراعت مشهد، از شرکت‌های زیرمجموعه‌ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی است، 500 نفر به صورت مستقیم و یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم مشغول کار شده‌اند. اغلب کارگران این گلخانه زنان سرپرست خانوار و بومی منطقه چناران هستند. سود حاصل از این گلخانه، در مسیر محرومیت زدایی و آبادانی مناطق محروم صرف می‌شود.