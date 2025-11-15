ساخت مسکن نزدیک شهرکهای صنعتی؛
راهکاری عملی برای رفاه کارکنان و توسعه پایدار
سید محمد فتاح جهرمی
سید محمد فتاح جهرمی، بنیانگذار پلتفرمهای تخصصی حوزه ساختمان، با تأکید بر تأثیر مثبت مکانیابی صحیح پروژههای مسکونی، از این اقدام به عنوان فرصتی طلایی برای ارتقای رفاه کارگران و کاهش معضلات شهری یاد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: در سالهای اخیر، رشد شتابان شهرکهای صنعتی و افزایش تعداد کارکنان این واحدها، مسأله سکونت و رفاه شاغلان را به یکی از چالشهای مهم اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل کرده است. فاصله محل زندگی تا محیط کار، علاوه بر هزینههای مالی، فشارهای روانی و جسمی متعددی را برای کارکنان ایجاد میکند. در این میان، پیشنهاد ساخت واحدهای مسکونی در نزدیکی شهرکهای صنعتی به عنوان راهکاری عملی و مؤثر، توجه بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه توسعه شهری را جلب کرده است.
تأکید بر لزوم ساخت مسکن نزدیک شهرکهای صنعتی
سید محمد فتاح جهرمی، بنیانگذار سیوانلند، در گفتوگویی با تأکید بر این رویکرد گفت:
«ساخت پروژههای مسکونی در نزدیکی شهرکهای صنعتی علاوه بر کاهش ترافیک و هزینههای رفتوآمد، فرصتهای قابل توجهی برای ارتقای رفاه کارکنان و خانوادههای آنها فراهم میکند.»
او با اشاره به نقش این طرح در بهبود کیفیت زندگی کارکنان افزود که اجرای هدفمند چنین پروژههایی میتواند به افزایش بهرهوری و کاهش فشارهای روزمره در محیطهای صنعتی منجر شود.
مزایای اجتماعی و اقتصادی مکانیابی هوشمند
با افزایش جمعیت شاغلان در شهرکهای صنعتی، فاصله زیاد بین محل کار و سکونت به یکی از عوامل کاهش رضایت شغلی تبدیل شده است. ساخت مسکن کارکنان در نزدیکی شهرکها، با صرفهجویی در زمان و هزینه رفتوآمد، به شکل مستقیم بر کیفیت زندگی، کاهش استرس و رضایت خانوادگی اثرگذار است. از سوی دیگر، حضور کارکنان در محل کار با انرژی و تمرکز بیشتر، به بهبود عملکرد تولیدی و ارتقای بازدهی سازمانها کمک میکند.
ضرورت ایجاد زیرساختهای کامل برای موفقیت طرح
اجرای موفق این مدل از توسعه مسکن بدون تأمین زیرساختهای شهری امکانپذیر نیست. فتاح جهرمی در این باره تأکید کرد که وجود امکاناتی همچون آب، برق، گاز، شبکه حملونقل عمومی، مراکز آموزشی و خدمات درمانی، از پیششرطهای حیاتی برای تحقق کامل این طرح به شمار میآیند. در غیر این صورت، کمبود خدمات و فشار بر شبکههای شهری میتواند پیامدهای منفی برای منطقه به همراه داشته باشد.
نگاه کارشناسانه به مکانیابی و طراحی پروژهها
بررسیهای میدانی و تجربیات عملی نشان میدهد شهرکهایی که از زیرساختهای کافی برای ایجاد مسکن کارکنان برخوردارند، بهترین گزینه برای اجرای این طرحها محسوب میشوند. برنامهریزی دقیق، شناخت نیازهای واقعی کارکنان، و هماهنگی با طرحهای توسعه شهری از عوامل کلیدی در موفقیت این مدل از پروژهها هستند.
تأثیرات مثبت بر محیط زیست و توسعه پایدار
به گفته کارشناسان، تمرکز بر ساخت مسکن نزدیک شهرکهای صنعتی نه تنها موجب افزایش رفاه کارکنان و بهرهوری سازمانها میشود، بلکه به کاهش ترافیک در محورهای شهری و در نتیجه بهبود کیفیت هوا و محیط زیست نیز کمک میکند. این امر یکی از گامهای مؤثر در جهت توسعه پایدار و مدیریت هوشمند شهری به شمار میرود.
جمعبندی
با توجه به چالشهای روزافزون حملونقل و فشارهای اقتصادی بر نیروی کار، مکانیابی دقیق پروژههای مسکونی در نزدیکی شهرکهای صنعتی میتواند به عنوان الگویی کارآمد برای توسعه متوازن شهری و افزایش بهرهوری در بخش صنعت مطرح شود. این طرح، ضمن ایجاد رفاه برای کارکنان، زمینهساز ارتقای کیفیت زندگی شهری و کاهش آثار منفی زیستمحیطی خواهد بود.