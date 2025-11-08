شروع هفته بدون نوسان در بازار سیمان؛ قیمت سیمان شنبه 17 آبان

خبرگزاری کار ایران
در نخستین روز هفته جاری (شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴)، بازار سیمان با ثبات نسبی قیمت‌ها در اکثر کارخانجات سراسر کشور روبرو است. که این ثبات قیمت سیمان در روزهای ابتدایی هفته، قبل از عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا که معمولاً یکشنبه‌ها انجام می‌شود، روندی عادی در بازار محسوب می‌شود.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان، در نخستین روز هفته جاری (شنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۴)، بازار سیمان با ثبات نسبی قیمت‌ها در اکثر کارخانجات سراسر کشور روبرو است. که این ثبات قیمت سیمان در روزهای ابتدایی هفته، قبل از عرضه هفتگی سیمان در بورس کالا که معمولاً یکشنبه‌ها انجام می‌شود، روندی عادی در بازار محسوب می‌شود.

قیمت سیمان 17 آبان در سیوان لند

سیوان لند به‌عنوان مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی کشور اعلام کرده است که عرضه مستقیم سیمان از کارخانه به پروژه‌های ساختمانی، حذف واسطه‌ها و امکان صدور فاکتور رسمی از جمله مزایای خرید از این پلتفرم است؛ امکانی که موجب دسترسی خریداران به قیمت‌های واقعی و به‌روز سیمان شده است.

این پلتفرم قیمت امروز سیمان را به شرح زیر گزارش کرده است:

