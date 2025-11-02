به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند: در شرایطی که بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور به دلیل محدودیت نقدینگی با تأخیر یا توقف مواجه شده‌اند، ابزارهای مالی نوین می‌توانند مسیر تازه‌ای برای ادامه ساخت‌وساز باز کنند. پلتفرم سیوان‌لند در همکاری با بانک‌های معتبر کشور، اقدام به ارائه مدل اعتبار اسنادی داخلی (LC) برای پروژه‌های ساختمانی کرده است. این اقدام می‌تواند نقطه عطفی در تسهیل روند تأمین مصالح و اجرای پروژه‌ها باشد.

پلتفرم سیوان‌لند با همکاری چهار بانک بزرگ کشور ( پست‌بانک، بانک صادرات، بانک رفاه و بانک ملت) اجرای مدل اعتبار اسنادی داخلی با دوره تنفس پرداخت را برای ساختمان‌سازان و پیمانکاران آغاز کرده است.

در این مدل، خریداران مصالح می‌توانند نیازهای پروژه خود را دریافت کنند و پرداخت وجه را در بازه زمانی مشخص و مطابق با شرایط اعتبار اسنادی انجام دهند. این سازوکار به پیمانکاران کمک می‌کند پروژه‌ها بدون فشار نقدینگی ادامه یابند و تولیدکنندگان نیز از تضمین بانکی برای دریافت وجه برخوردار شوند.

چشم‌انداز و تأثیر در صنعت ساختمان

این همکاری نه تنها برای پیمانکاران و تولیدکنندگان مزیت دارد، بلکه می‌تواند به تحرک دوباره بخش ساختمان کشور کمک کند؛ بخش مهمی که با چالش نقدینگی روبه‌روست. مدل اعتبار اسنادی داخلی، ظرفیتی ایجاد می‌کند تا پروژه‌های ساختمانی با ریسک کمتر و سرعت بیشتر اجرا شوند. سیوان‌لند با فراهم کردن زیرساخت‌های دیجیتال و همکاری با بانک‌های معتبر، قصد دارد اعتماد و شفافیت در خرید و فروش مصالح ساختمانی را افزایش دهد و پایداری پروژه‌های عمرانی را تضمین کند.

