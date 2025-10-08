راهکار مطمئن و جامع تأمین سیمان صادراتی به عراق

به گزارش ایلنا به نقل از سیوان لند:کشورر ایران به دلیل ظرفیت تولید بالا، تنوع محصولات و موقعیت جغرافیایی همسایگی با عراق، همواره یکی از اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان خارجی مصالح ساختمانی، به ویژه سیمان، برای بازار پرتقاضای عراق بوده است. با توجه به پروژه‌های گسترده بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها در عراق، نیاز به سیمان با کیفیت و قیمت مناسب یک ضرورت حیاتی محسوب می‌شود.

در این میان، پلتفرم‌هایی نظیر سیوان لند نقش مهمی در تسهیل و شفاف‌سازی فرآیند صادرات سیمان به عراق ایفا می‌کنند و به عنوان پل ارتباطی بین تولیدکنندگان بزرگ سیمان ایران و مصرف‌کنندگان عراقی عمل می‌کنند. این راهنما برای واردکنندگان، تاجران و مجریان پروژه‌های ساختمانی عراق تهیه شده است تا با فرآیند کامل صادرات سیمان و نحوه همکاری با سیوان لند آشنا شوند.

چرا سیمان ایران بهترین گزینه برای پروژه‌های عمرانی عراق است؟

ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در منطقه، با همکاری بیش از ۵۰ کارخانه معتبر، مزیت‌های رقابتی قابل توجهی را برای واردکنندگان عراقی فراهم می‌آورد. انتخاب سیمان ایرانی برای پروژه‌های ساختمانی در عراق دلایل منطقی و اقتصادی محکمی دارد:

موقعیت جغرافیایی و دسترسی آسان: نزدیکی جغرافیایی و وجود مرزهای زمینی مشترک متعدد، امکان حمل و نقل سریع و قابل اعتماد بار را فراهم می‌کند که در پروژه‌های بزرگ ساختمانی یک فاکتور حیاتی است. این امر هزینه‌های لجستیک را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد.

قیمت رقابتی و حذف واسطه‌ها: سیوان لند با همکاری مستقیم با کارخانه‌های تولیدکننده، قیمت‌های رقابتی و بدون واسطه را برای سیمان صادراتی تضمین می‌کند.

کیفیت استاندارد و تنوع محصول: سیمان‌های تولید شده در ایران دارای استانداردهای بین‌المللی بوده و در انواع مختلف و بسته‌بندی‌های متنوع عرضه می‌شوند که پاسخگوی نیازهای گوناگون ساخت و ساز در عراق است.

معرفی انواع سیمان صادراتی و بسته‌بندی

تأمین سیمان از طریق سیوان لند شامل انواع مختلف محصول با بسته‌بندی‌های متنوع است که تماماً مطابق با الزامات گمرکی و استانداردهای واردات به عراق آماده‌سازی می‌شوند:

نوع سیمان نوع بسته‌بندی کاربرد اصلی تیپ ۴۲.۵ کیسه ۵۰ کیلویی / جامبوبگ / فله مصارف عمومی و ساختمانی تیپ ۵۲.۵ کیسه ۵۰ کیلویی / جامبوبگ سازه‌های با مقاومت بالا و نیاز به استحکام بیشتر سیمان سفید کیسه ۴۰ کیلویی کاربردهای تزئینی، نما و بندکشی

مسیرهای زمینی صادرات سیمان به عراق

رایج‌ترین مسیرهای صادراتی که برای صادرات سیمان به عراق مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از:

مرز مهران: مناسب برای تحویل بار به شهرهای مرکزی عراق از جمله نجف، کربلا و بغداد.

مرز شلمچه: مسیر اصلی برای تأمین سیمان مورد نیاز بصره و مناطق جنوبی عراق.

مرز خسروی: راه ارتباطی مهم برای ارسال بار به مناطق مرکزی و شمالی عراق.

لازم به ذکر است که امکان هماهنگی برای ارسال و تحویل بار در سایر مرزهای گمرکی نیز در صورت درخواست مشتریان وجود دارد.

اسناد و مدارک مورد نیاز برای ترخیص کالا در عراق

تجارت بین‌المللی نیازمند شفافیت و ارائه اسناد کامل گمرکی است. سیوان لند با ارائه مدارک مورد نیاز برای صادرات سیمان به عراق، فرآیند ترخیص سیمان در گمرکات این کشور را تسهیل می‌کند. برای هر محموله صادراتی، این پلتفرم اسناد زیر را ارائه می‌دهد:

فاکتور رسمی (Commercial Invoice)

گواهی مبدأ (Certificate of Origin)

لیست بسته‌بندی (Packing List)

گواهی کیفیت محصول (در صورت نیاز و بنا بر درخواست مشتری)

اسناد گمرکی و ترانزیتی موردنیاز

مزیت رقابتی و همکاری با سیوان لند

سیوان لند فراتر از یک واسطه، خود را به عنوان "پل ارتباطی شما با تولیدکنندگان بزرگ سیمان در ایران" معرفی می‌کند و با همکاری مستقیم و مستمر با کارخانجات، مزایای کلیدی زیر را برای صادرکنندگان سیمان عراقی به ارمغان می‌آورد:

تضمین قیمت رقابتی و بدون واسطه: خرید مستقیم از کارخانه، بهای تمام‌شده کمتری را برای واردکننده نهایی در پی خواهد داشت.

پیگیری کامل مدارک و اسناد گمرکی: تیم متخصص صادرات سیوان لند، از صدور فاکتور رسمی تا تهیه گواهی مبدأ، کلیه امور اسنادی را با دقت پیگیری می‌کند.

مشاوره تخصصی: ارائه مشاوره رایگان برای انتخاب نوع سیمان متناسب با نیاز فنی پروژه‌ها و بازارهای مختلف عراق.

پشتیبانی چندزبانه: پشتیبانی کامل به زبان‌های عربی، فارسی و انگلیسی در تمام طول فرآیند خرید، ارسال و ترخیص وجود دارد تا ارتباطی روان و بدون سوءتفاهم شکل گیرد.

فرآیند ثبت سفارش و تأمین سیمان صادراتی

برای تجار، واردکنندگان و مجریان پروژه‌های ساختمانی در عراق که به دنبال تأمین مستقیم سیمان از ایران هستند، فرآیند ثبت سفارش در سیوان لند به سادگی و در چند مرحله کلیدی انجام می‌شود:

ارسال درخواست اولیه: متقاضیان می‌توانند از طریق فرم درخواست یا واتساپ، نیاز خود را اعلام کنند. (فرم درخواست سیمان صادراتی) دریافت اطلاعات و مشاوره: کارشناسان سیوان لند اطلاعات کاملی شامل کاتالوگ محصولات، نحوه بسته‌بندی، قیمت روز و مدارک قابل ارائه را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند. عقد قرارداد صادراتی: پس از توافق نهایی بر سر حجم، قیمت و شرایط تحویل، قرارداد رسمی منعقد می‌شود. بارگیری و ارسال: سیمان مورد نیاز به طور مستقیم از کارخانه بارگیری و به سمت مرز مورد نظر در عراق ارسال می‌گردد.

با این رویکرد، سیوان لند خود را به عنوان یک شریک تجاری مطمئن و شفاف در صادرات سیمان به عراق معرفی کرده و تلاش می‌کند تا زیرساخت‌های لازم برای بازسازی و رونق عمرانی این کشور همسایه را با بالاترین کیفیت و اقتصادی‌ترین روش فراهم کند.

انتهای پیام/