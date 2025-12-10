به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پژمان چهرازی، مدیرعامل شرکت لوح سبز جنوب، با اعلام این خبر گفت: این موفقیت نشان داد هنگامی که ذهن‌ها در مسیر درست و دل‌ها در کنار هم قرار می‌گیرد، هیچ مانعی توان ایستادگی در برابر ما را ندارد. او این رکورد را نتیجه هم‌افزایی کارکنان و کار جهادی مجموعه دانست.

لوح سبز جنوب در سال مالی گذشته نیز با تولید بیش از ۱۱۲ هزار و ۹۵۰ مترمکعب ام‌دی‌اف باگاس، بیشترین میزان تولید سال‌های اخیر این محصول را رقم زد و نام خود را در فهرست پیشگامان صنعت چوب کشور برجسته کرده بود؛ موفقیتی که امروز با ثبت رکورد جدیدی در تولید روزانه ادامه یافته است.



این شرکت که در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، اکنون به یکی از بنگاه‌های افتخارآفرین کشور تبدیل شده است؛ مسیری که با اصلاح ساختار تولید، نوسازی خطوط و سرمایه‌گذاری در دانش فنی طی شد و توانست لوح سبز جنوب را به جایگاهی پایدار برساند.

ام‌دی‌اف تولیدی این مجموعه به‌دلیل استحکام بالا، مقاومت در برابر رطوبت و اسید، برش‌پذیری دقیق و قیمت رقابتی سهم مهمی از بازار را به خود اختصاص داده و به رقیبی جدی برای نمونه‌های مشابه بدل شده است.

علاوه بر این، تولید ام‌دی‌اف از باگاس نیشکر، وابستگی به چوب وارداتی را کاهش داده و در راستای سیاست‌های محیط‌زیستی ــ از جمله صیانت از جنگل‌ها و توسعه پایدار ــ گامی مهم به شمار می‌رود.

