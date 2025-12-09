نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است
در آیین تجلیل از سرآمدان پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر نقش الگوساز شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پیوند مؤثر صنعت و دانشگاه تأکید شد؛ الگویی که به گفته رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، توانسته مسیر همکاری، حمایت پژوهشی و حل مسائل علمی را به شکل عملی و پایدار تقویت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مراسم تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری، دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون سیاسی – اجتماعی استانداری خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، اعضای هیئتعلمی و جمعی از دانشجویان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.
در این مراسم، دکتر علیحسین حسینزاده، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به نقش راهبردی پژوهش در پیشرفت کشور گفت: دانشگاه باید محور حل مسائل ملی باشد و مسیر حرکت توسعه از دل دانشگاه بگذرد.
او با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه افزود: شرکت توسعه نیشکر یکی از نمونههای موفق این پیوند است؛ دکتر ناصری، مدیرعامل این شرکت که از جامعه دانشگاهی برخاسته، در سالهای اخیر بیشترین ارتباط، همکاری و حمایت را از جامعه دانشگاهی داشته و نتیجه این نگاه، پیشبرد طرحهای علمی و فناورانه در سطح استان است.
در ادامه این رویداد، از پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل شد. جشنواره سرآمدان پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز هر سال با هدف شناسایی استعدادها، حمایت از جریان پژوهش و تقویت زیستبوم علموفناوری برگزار میشود.