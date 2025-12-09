خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است

نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است
کد خبر : 1724917
لینک کوتاه کپی شد.

در آیین تجلیل از سرآمدان پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز، بر نقش الگوساز شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در پیوند مؤثر صنعت و دانشگاه تأکید شد؛ الگویی که به گفته رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، توانسته مسیر همکاری، حمایت پژوهشی و حل مسائل علمی را به شکل عملی و پایدار تقویت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مراسم تجلیل از برگزیدگان هفته پژوهش و فناوری، دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، معاون سیاسی – اجتماعی استانداری خوزستان، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر، اعضای هیئت‌علمی و جمعی از دانشجویان در تالار فردوسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد.

در این مراسم، دکتر علی‌حسین حسین‌زاده، رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به نقش راهبردی پژوهش در پیشرفت کشور گفت: دانشگاه باید محور حل مسائل ملی باشد و مسیر حرکت توسعه از دل دانشگاه بگذرد.

او با تأکید بر ضرورت ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه افزود: شرکت توسعه نیشکر یکی از نمونه‌های موفق این پیوند است؛ دکتر ناصری، مدیرعامل این شرکت که از جامعه دانشگاهی برخاسته، در سال‌های اخیر بیشترین ارتباط، همکاری و حمایت را از جامعه دانشگاهی داشته و نتیجه این نگاه، پیشبرد طرح‌های علمی و فناورانه در سطح استان است.

در ادامه این رویداد، از پژوهشگران برتر دانشگاه تجلیل شد. جشنواره سرآمدان پژوهشی دانشگاه شهید چمران اهواز هر سال با هدف شناسایی استعدادها، حمایت از جریان پژوهش و تقویت زیست‌بوم علم‌وفناوری برگزار می‌شود.

نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است

نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است

نیشکر الگوی موفق ارتباط صنعت و دانشگاه است

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری