پرنده درّاج نماد پنجمین جشنواره شکرستان است
مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچکخان گفت: جشنواره ملی شکرستان، تنها یک رویداد فرهنگی نیست؛ بلکه یک سازوکار اجتماعی برای افزایش ارتباط و همافزایی میان صنعت نیشکر و جوامع محلی است.
به گزارش ایلنا به نقل از نیشکر و صنایع جانبی : محمدرضا عصارهنژاد در حاشیه رونمایی از پوستر پنجمین جشنواره ملی شکرستان، با بیان اینکه حمایت از صنایعدستی مناطق پیرامونی یکی از محورهای اصلی این جشنواره است، افزود: در این دوره با برپایی غرفههای صنایعدستی و ایجاد زمینه عرضه و نمایش آثار هنری بومی، رویکرد توانمندسازی و حمایت از اقتصاد جوامع همجوار صنعت دنبال میشود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی صنعت نیشکر در حوزه تولید، استاندارد، صنایع جانبی و ایجاد اشتغال پایدار، تأکید کرد: این صنعت علاوه بر نقش اقتصادی، در حوزه محیطزیست نیز یک الگوی موفق است؛ به همین دلیل، موضوع اصلی جشنواره امسال با هویت زیستمحیطی طراحی شده است.
مدیرعامل کشت و صنعت میرزا کوچکخان گفت: پرنده درّاج که سالها با خطر انقراض مواجه بود، در مزارع نیشکر به زیستگاهی امن دستیافت و امروز نماد پنجمین جشنواره شکرستان است. این صنایع سبز با ایجاد سطح گسترده فضای سبز در استان، تولید حجم چشمگیری اکسیژن و نقش کمربند سبز در مهار ریزگردها ایفاء میکند.
عصارهنژاد تصریح کرد: در این مجموعه صنعتی، علاوه بر دراج، گونههای متعددی از حیاتوحش و پرندگان از جمله عقاب مشاهده میشود و این نشاندهنده استمرار همزیستی صنعت و طبیعت در دل مزارع نیشکر است.