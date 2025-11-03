جشنواره شکرستان حلقه اتصال صنعت نیشکر، گردشگری، فرهنگ و رسانه است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، حسین براتی، در حاشیه رونمایی از پوستر این جشنواره اظهار کرد: این جشنواره که برای پنجمین سال پیاپی برگزار می‌شود، ظرفیت ویژه‌ای برای هم‌افزایی میان حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، فرهنگ و رسانه ایجاد کرده است و می‌تواند ارزش افزوده قابل‌توجهی برای توسعه این حوزه‌ها به همراه داشته باشد.

این مسئول فرهنگی استان افزود: استمرار این حرکت فرهنگی و رسانه‌ای و گردشگری، علاوه بر تقویت زیست‌بوم تولید و ارزش‌آفرینی در صنعت نیشکر، بستری برای معرفی هر چه بیشتر توانمندی‌ها، مزیت‌ها و نقش ملی این صنعت در خوزستان و کشور خواهد بود.



پوستر پنجمین جشنواره ملی شکرستان (برداشت نیشکر)، یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، طی مراسمی در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان و با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان رونمایی شد.



پنجمین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان ۱۴۰۴)، از ششم تا هشتم آذرماه به همت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار می‌شود.

