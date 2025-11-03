خبرگزاری کار ایران
پوستر پنجمین جشنواره ملی شکرستان رونمایی شد

پوستر پنجمین جشنواره ملی شکرستان (برداشت نیشکر)، یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه، طی مراسمی در کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک‌خان و با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و سرپرست معاونت صنایع‌دستی و هنرهای سنتی استان رونمایی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این پوستر با رویکردی محیط‌زیستی، پیوند میان طبیعت، صنعت و تولید را به تصویر کشیده است. نقش پرنده «دُراج» در پوستر، نماد روایت احیای زیستی در مزارع نیشکر است؛ پرنده‌ای که تا چند سال پیش در فهرست گونه‌های در خطر انقراض قرار داشت، اما به واسطه مزارع نیشکر و ایجاد زیستگاه ایمن، جمعیت آن روند احیایی را تجربه کرده است.

آشنایی جامعه با دستاوردهای صنعت نیشکر در ابعاد صنعتی، کشاورزی، فرهنگی و گردشگری، تقویت مسئولیت‌های اجتماعی و توانمندسازی جوامع محلی، افزایش مشارکت‌های مردمی، و ایجاد نشاط و فرصت‌های فرهنگی و هنری، از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد ملی عنوان شده است.

این جشنواره در سه بخش نمایشگاهی، رقابتی و جنبی برگزار می‌شود. در بخش نمایشگاهی، غرفه‌های صنایع‌دستی، تولیدات بومی و غذاهای محلی برپا خواهد شد. جشنواره‌های «شهد رسانه»، «قاب سبز»، «بوم سبز» و کنگره ادبی «شکرستان» نیز بخش‌های رقابتی این رویداد هستند که پس از ارزیابی تخصصی آثار، برگزیدگان آنها معرفی و تجلیل خواهند شد.

پنجمین جشنواره ملی برداشت نیشکر (شکرستان ۱۴۰۴)، از ششم تا هشتم آذرماه به همت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، در کشت و صنعت میرزا کوچک‌خان برگزار می‌شود.

 

