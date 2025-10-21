تحویل اسناد مالکیت نیشکر به مدیرعامل توسعه نیشکر
در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد تک برگ شده شرکتهای کشت و صنعتهای نیشکر به مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن تحویل شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این مراسم به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان، نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران نیشکری برگزار شد.
عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم اعلام کرد: شرکت در راستای اجرای قانون حدنگاری و تک برگ کردن اسناد انتقال یافته از دولت و خریداری شده از کشاورزان، اقدام به ثبت و تک برگ کردن اسناد اراضی تحت مالکیت در کشت و صنعتهای هفتگانه خود کرده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاهها گفت: فرآیند ثبت و صدور سند مجموعهای از اقدامات فنی و حقوقی است که تنها با همکاری میان نهادها به نتیجه میرسد. انتظار میرود همه نهادها با نگاه مردممحور در رفع تداخلات و تسریع صدور اسناد همکاری کنند.