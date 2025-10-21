خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تحویل اسناد مالکیت نیشکر به مدیرعامل توسعه نیشکر

تحویل اسناد مالکیت نیشکر به مدیرعامل توسعه نیشکر
کد خبر : 1703181
لینک کوتاه کپی شد.

در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اسناد تک برگ شده شرکت‌های کشت و صنعت‌های نیشکر به مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن تحویل شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این مراسم به میزبانی سازمان منطقه آزاد اروند و با حضور مسئولان قضایی و اجرایی استان، نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران نیشکری برگزار شد.

 عبدعلی ناصری، مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، در این مراسم اعلام کرد: شرکت در راستای اجرای قانون حدنگاری و تک برگ کردن اسناد انتقال یافته از دولت و خریداری شده از کشاورزان، اقدام به ثبت و تک برگ کردن اسناد اراضی تحت مالکیت در کشت و صنعت‌های هفتگانه خود کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم ضمن تأکید بر اهمیت همکاری میان دستگاه‌ها گفت: فرآیند ثبت و صدور سند مجموعه‌ای از اقدامات فنی و حقوقی است که تنها با همکاری میان نهادها به نتیجه می‌رسد. انتظار می‌رود همه نهادها با نگاه مردم‌محور در رفع تداخلات و تسریع صدور اسناد همکاری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ