العربیه
فوتبالیست نیشکری به عنوان بهترین بازیکن مسابقات جهانی فوتبال کارگری انتخاب شد
کد خبر : 1701639
پیام فقیهی از تیم فوتبال نیشکر موفق شد در رقابت‌های جهانی فوتبال کارگری، عنوان «بهترین و ارزشمندترین بازیکن» این دوره از مسابقات را کسب کند. این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه جاری در شهر دبی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، پیام فقیهی از تیم فوتبال نیشکر موفق شد در رقابت‌های جهانی فوتبال کارگری، عنوان «بهترین و ارزشمندترین بازیکن» این دوره از مسابقات را کسب کند. این رقابت‌ها از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه جاری در شهر دبی برگزار شد.

اهمیت این موفقیت از آن‌جا ناشی می‌شود که تیم نیشکر امیرکبیر پس از هفت سال وقفه در حضور بین‌المللی ــ به دلیل امتناع از رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی ــ با انگیزه‌ای تازه و روحیه‌ای ملی به عرصه جهانی فوتبال کارگری بازگشت.

نماینده ایران با عملکردی درخشان، در مسیر راهیابی به دیدار نهایی، تیم‌های امارات، مراکش، بلاروس، آذربایجان و ازبکستان را پشت سر گذاشت و در فینال مسابقات با نتیجه یک بر صفر روسیه را شکست داد. فقیهی با گل حساس و حضور مؤثر در خط میانی، نقش کلیدی در کسب عنوان قهرمانی تیم ایفا کرد.

ترکیب تیم نیشکر در این رقابت‌ها شامل سید حسام مرتضوی، حامد قاسمی، ولید صباحی مقدم، علی روشن‌پور، صادق دلپسند، علی عامری، عبدالله زویدان‌پور، عارف آلبوخنفر، حسین هاشمی، پیام فقیهی، پدرام محمدی و ستار دراجی بود. این تیم با سرپرستی جمال فتاحی و سرمربیگری محمدامین طرفیان، موفق شد جایگاه ورزش شرکتی ایران را در سطح بین‌المللی ارتقاء دهد.

رقابت‌های جهانی فوتبال کارگری از معدود میادین تلفیق ورزش و صنعت در سطح جهان است؛ رویدادی که با هدف تقویت همبستگی و ارتقای همکاری میان کارکنان سازمان‌ها از طریق ورزش حرفه‌ای برگزار می‌شود. انتخاب پیام فقیهی به عنوان بهترین بازیکن این دوره از مسابقات، جایگاه تیم ایرانی را در ساختار جهانی این رقابت‌ها تثبیت کرد.

 

انتهای پیام/
