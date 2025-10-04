شاعران و داستاننویسان از نیشکر فارابی بازدید کردند/ خوزستان میزبان هنرمندان در سومین شکرستان ادبی شد
جمعی از شاعران، نویسندگان و هنرمندان عرصه ادبیات داستانی، میهمان کشت و صنعت حکیم فارابی شدند تا در کنار ردیفهای سبز نی، با ظرفیتهای صنعت نیشکر آشنا شوند و پیوندی تازه میان ادبیات و نیشکر این سرزمین رقم بزنند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این بازدید در راستای برگزاری سومین جشنواره ملّی شعر و داستان کوتاه شکرستان صورت گرفت؛ جشنوارهای که با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی و دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار میشود.
چندی پیش نیز پوستر رسمی این جشنواره با حضور سعید بیابانکی شاعر برجسته کشور، استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و مدیران ارشاد رونمایی شد و حالا، گام تازه آن با حضور نویسندگان و شاعران در دل مزارع نیشکر برداشته شد.
شکرستان ادبی امسال در سه بخش «شعر»، «داستان کوتاه» و «ادبیات کودکونوجوان» برگزار میشود. محورهای این جشنواره همچنان از دل نیشکر برمیخیزد: «نی، نیشکر، شکر و خوزستان شکرین» و آثار برگزیده به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی داوری خواهند شد.
نیشکر که در ادبیات فارسی از حافظ و مولوی تا سعدی و نظامی نمودی بارز دارد، اینبار بهانهای برای آفرینش آثار تازه شاعران و نویسندگان سراسر کشور شده است.
در دورههای گذشته این جشنواره، نامهایی چون مصطفی مستور و مصطفی رحماندوست در کنار نویسندگان برجستهای همچون جعفر توزندهجانی و سودابه فرضیپور بر غنای آن افزودند. امسال نیز قرار است اختتامیه «شکرستان سوم» در پاییز برگزار شود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را مطابق شرایط اعلامشده در فراخوان تا یکم آبانماه، از طریق پایگاه اینترنتی sugarcanefestival.ir یا پست الکترونیکی sugarcaneliterature@gmail.com به دبیرخانه ارسال کنند.