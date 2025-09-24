به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، این مراسم، دوشنبه ۳۱ شهریورماه با حضور دکتر فرشید نادری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر منوچهر جوکار، عضو هیئت علمی این دانشگاه، و جمعی از شاعران، نویسندگان و اهالی فرهنگ برگزار و پوستر سومین جشنواره ادبی شکرستان رونمایی شد.

سومین دوره جشنواره شکرستان در سه بخش شعر، داستان کوتاه و ادبیات کودک و نوجوان با محورهای «نی، نیشکر، شکر و خوزستان شکرین» و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی برگزار خواهد شد. اختتامیه این جشنواره در پاییز امسال برگزار می‌شود.

شعر فارسی شیرین است

سعید بیابانکی در حاشیه این آیین، ضمن بیان ظرفیت‌های خوزستان، این استان را «خاک گوهرخیز» خواند و از ورود شرکت توسعه نیشکر به عرصه فرهنگ و ادبیات قدردانی کرد.

وی گفت: شرکت توسعه نیشکر با ۲۶ هزار کارمند، فراتر از وظایف اقتصادی، مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه فرهنگ و هنر تعریف کرده است و این جای خوشحالی دارد.

این شاعر برجسته با بیان اینکه شعر فارسی همانند شکر، شیرین و دلنشین است، افزود: ادبیات فارسی در شعر آن‌قدر شیرین است که به شکر تشبیه شده است.

وی در همین زمینه با خوانش این بیت مولانا: «آمده‌ام که سر نهم عشق تو را به سر برم / ور تو بگوییم که نی، نی شکنم شکر برم» اظهار امیدواری کرد که سومین جشنواره ادبی شکرستان پربارتر از گذشته برگزار شود.

بیابانکی در پایان تأکید کرد: بخش‌های اقتصادی کشور غالباً مسئولیت اجتماعی خود را در حوزه ورزش تعریف می‌کنند، اما ورود صنعت نیشکر به عرصه فرهنگ و هنر اقدامی ارزشمند و ماندگار است.

دکتر جوکار: نیشکر و شکر در ادبیات کلاسیک ایران بازتاب زیادی داشته است

دکتر منوچهر جوکار، عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز، در ادامه آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره ادبی شکرستان، بر جایگاه پررنگ نیشکر و شکر در متون ادبیات کلاسیک ایران تأکید کرد و گفت: ادبیات فارسی تنها شعر نیست، بلکه تاریخ، مردم‌شناسی، جغرافیا، زیست‌بوم و حتی فرهنگ غذایی ما را بازتاب می‌دهد.

این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به انعکاس مشاغل صنعتی در شعر فارسی افزود: در قرن هفتم هجری بسیاری از مشاغل صنعتی در اشعار شاعران نمود داشته و حتی موضوع پایان‌نامه‌های پژوهشی امروز نیز قرار گرفته است.

وی ضمن بیان جایگاه خوزستان و ایران در تاریخ نیشکر گفت: استان خوزستان و منطقه مکران از حاصلخیزترین مراکز کشت نیشکر در ایران بوده‌اند، در خارج از ایران نیز کشور مصر، بهترین کیفیت شکر را داشته است. سعدی در بوستان، کتاب خود را به قند مصری تشبیه می‌کند.

دکتر جوکار ادامه داد: در سفرنامه ناصر خسرو و همچنین در تاریخ بیهقی نیز اشاره‌های ارزشمندی به قند و شکر و نیشکر وجود دارد. حتی وجه تسمیه خوزستان به واژه «خوز» بازمی‌گردد که به معنای سرزمین نیشکر و شکرستان است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران با بیان اینکه شاعران بزرگ ایران زیباترین تشبیهات را از نیشکر و شکر برگرفته‌اند، اظهار کرد: سعدی در اشعار خود قامت یار را به نیشکر مانند کرده و حافظ شیرین‌زبانی طوطی را به شکرشکنی تعبیر کرده است: «شکرشکن شوند همه طوطیان هند / زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود.»

وی افزود: نظامی، شاعر غنایی بزرگ ایران، در آثار ماندگار خود همچون خسرو و شیرین و لیلی و مجنون از نیشکر و شکر بهره‌های فراوان برده است. مولوی نیز در مثنوی با اشاره به نیشکر، از این محصول در قالب استعاره‌ها و معانی ژرف بهره برده است. حتی سعدی در ابیاتی قامت یار را به نیشکر تشبیه می‌کند: «آفتاب است آن پری‌رخ یا ملائک یا بشر / قامت است آن یا قیامت یا الف یا نیشکر؟»

این استاد دانشگاه با اشاره به جایگاه نیشکر در زندگی مردم گذشته خاطرنشان کرد: شکر و فرآورده‌های نیشکری در دوران‌های قدیم کالایی لوکس و ارزشمند به‌شمار می‌رفت که به‌عنوان سوغات نیز هدیه داده می‌شد.

او در پایان ابراز امیدواری کرد که سومین جشنواره ادبی شکرستان در آینده به حوزه پژوهشی نیز ورود پیدا کند و آثار علمی و تحقیقی در این زمینه تولید شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران: مسئولیت فرهنگی صنایع کمتر از مسئولیت اجتماعی نیست

دکتر فرشید نادری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، در آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره ادبی شکرستان، بر اهمیت مسئولیت‌های فرهنگی در کنار مسئولیت‌های اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: چه چیزی مهم‌تر از شعر و ادبیات فارسی که در این جشنواره به آن پرداخته می‌شود.

وی افزود: جشنواره شکرستان ادبی فرصتی ارزشمند برای تحکیم پیوندهای فرهنگی و هنری است. برخی ممکن است در این زمینه مسائل و نقدهایی مطرح کنند، اما صنعت نیشکر همت کرده و به تاریخ، ادبیات و فرهنگ این سرزمین ورود کرده است. ما نیز این حرکت را یک مسئولیت فرهنگی می‌دانیم و با دل و جان از آن حمایت خواهیم کرد.

نادری با بیان اینکه دانشگاه شهید چمران در کنار صنعت نیشکر ایستاده است، اظهار کرد: این جشنواره می‌تواند مبنایی برای همکاری‌های گسترده‌تر فرهنگی میان دانشگاه و صنعت در آینده باشد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز در ادامه گفت: در این روزگار دشوار، حمایت صنعت پرآوازه نیشکر از فرهنگ و هنر یک فرصت مغتنم به‌شمار می‌رود. همچنین حضور و حمایت استادانی چون دکتر جوکار، که از پشتوانه‌های مهم ادبیات ایران هستند، نشان‌دهنده اهمیت و اعتبار این جشنواره است.

نادری در پایان ابراز امیدواری کرد که سومین جشنواره ادبی شکرستان با شکوه و افتخار برگزار شود و گامی مؤثر در جهت اعتلای تاریخ، فرهنگ و ادبیات کشور باشد.

دبیر جشنواره شکرستان: حمایت از هنرمندان بخشی از مسئولیت فرهنگی صنعت نیشکر است

دکتر ولید آلبوناصر، دبیر جشنواره شکرستان و مدیر روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، نیز در آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره ادبی شکرستان، حمایت از شعر و ادبیات را بخشی از مسئولیت‌های فرهنگی صنعت نیشکر در کنار مسئولیت‌های اجتماعی دانست و گفت: خوشحالیم که در کنار هنرمندان هستیم و این جشنواره برای سومین سال متوالی برگزار می‌شود؛ جشنواره‌ای که مورد استقبال اهالی فرهنگ و هنر قرار گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه نیشکر در خوزستان افزود: برداشت نیشکر در خوزستان به‌عنوان بزرگ‌ترین برداشت یک محصول کشاورزی در کشور، به ثبت ملی رسیده است. با وجود قدمت طولانی نیشکر در ایران، تا پیش از برگزاری این جشنواره، انعکاس مناسبی از آن در سطح ملی وجود نداشت. نخستین دوره شکرستان در سال ۱۴۰۰ برگزار شد و از آن زمان تاکنون، این جشنواره توانسته گامی مؤثر در معرفی این رویداد بزرگ ملی بردارد.

آلبوناصر با بیان اینکه جشنواره شکرستان ادبی در سه بخش شعر، داستان کوتاه و ادبیات کودک و نوجوان و به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی برگزار می‌شود، تصریح کرد: سال گذشته این جشنواره با استقبال گسترده‌ای همراه بود و تلاش داریم توجه ویژه‌ای به ادبیات شود. حمایت شرکت‌ها نباید صرفاً در حوزه‌های محدود خلاصه شود، بلکه باید فرهنگ و هنر نیز در اولویت قرار گیرد.

مدیر روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در ادامه با اشاره به حمایت مدیرعامل این شرکت از رویدادهای فرهنگی گفت: دکتر ناصری نگاه ویژه‌ای به موضوع فرهنگ و هنر داشته و با همراهی هنرمندان، تلاش کردیم صنعت نیشکر را به این حوزه وارد کنیم. این نگاه فرهنگی، افق‌های تازه‌ای را پیش‌روی جشنواره شکرستان قرار داده است.

وحید کیانی: شکرستان ادبی با استقبال گسترده در سراسر کشور همراه بوده است

وحید کیانی، عضو شورای سیاستگذاری جشنواره ادبی شکرستان و از شاعران نام‌آشنای خوزستان، در آیین رونمایی از پوستر سومین دوره این جشنواره با اشاره به جایگاه آن در میان رویدادهای ادبی کشور گفت: جشنواره شکرستان در سه دوره برگزاری خود با استقبال گسترده‌ای در سراسر کشور مواجه شده است.

وی افزود: شخصیت‌های برجسته ادبیات معاصر، از جمله استاد مصطفی رحمان‌دوست، نگاه ویژه‌ای به این جشنواره داشته‌اند و سال گذشته نیز مراسم اختتامیه با حضور ایشان برگزار شد که بر غنای این رویداد افزود.

کیانی با ابراز امیدواری نسبت به کیفیت آثار در دوره سوم خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود در سومین دوره، آثار بیشتری نسبت به گذشته به دبیرخانه جشنواره ارسال شود و شاهد حضور پررنگ‌تر شاعران و نویسندگان از سراسر کشور باشیم.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره شکرستان در پایان گفت: اختتامیه سومین جشنواره ادبی شکرستان در آذرماه سال جاری و در سه بخش شعر بزرگسال، داستان کوتاه و ادبیات کودک و نوجوان برگزار خواهد شد. امیدواریم این جشنواره یکی از بهترین رویدادهای ادبی کشور در سال جاری باشد.

در آیین رونمایی از پوستر سومین جشنواره ادبی شکرستان، جمعی از استادان دانشگاه شهید چمران اهواز و مسئولان فرهنگی استان خوزستان نیز به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند و بر ضرورت توجه هرچه بیشتر به فرهنگ و هنر تأکید کردند.

در این مراسم همچنین، دکتر مجید طاووسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر داوود پورمظفری، عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی این دانشگاه، دکتر ضرونی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز، و دکتر بیگدلی، رئیس فرهنگی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان، سخنرانی کردند.

این استادان و مسئولان فرهنگی ضمن قدردانی از برگزاری جشنواره ادبی شکرستان، ورود صنعت نیشکر به عرصه فرهنگ و هنر را اقدامی ارزشمند دانستند و تأکید کردند: توجه به ادبیات و هنر می‌تواند در اعتلای هویت فرهنگی خوزستان و ایران نقشی اساسی ایفا کند.

