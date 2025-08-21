خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
ایمن‌سازی معابر اصلی منطقه ۲۰ با جابجایی ایستگاه‌های BRT

شهردار منطقه ۲۰ از اجرای طرح جابجایی ایستگاه‌های اتوبوس تندرو (BRT) به منظور ایمن‌سازی معابر شهری و رفع نقاط پرخطر خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۲۰؛ رضا شنگی گفت: عملیات جابجایی ۸ ایستگاه بی آر تی در بزرگراه شهید کریمی، میدان نماز و بزرگراه امام علی(ع) جاده معدن، با اجرای ۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع اصلاح هندسی و پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد در حال اجرا است.

شنگی اظهار داشت: در راستای رفاه حال شهروندان، ۳ ایستگاه بی آر تی از رفیوژ میانی بزرگراه شهید کریمی جمع آوری و ۶ ایستگاه از جمله ایستگاه های شهید غیوری، دیلمان و گذرنامه به کنار بزرگراه (شمال و جنوب) منتقل شده است.

وی افزود: با هدف سهولت تردد خودروهای عبوری، تسهیل دسترسی شهروندان و ایمن‌سازی معابر، ایستگاه BRT میدان نماز به دلیل حادثه‌خیز بودن مسیر جنوب به شمال بلوار شهید دستواره به ضلع شرقی میدان منتقل شد و احداث دوربرگردان در این محدوده نیز به اجرا درآمده است.

شنگی اضافه کرد: در همین راستا ایستگاه معدن مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از ضلع غرب به ضلع شرق منتقل شده است.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای سطح ایمنی، کاهش خطرات ترافیکی و افزایش رضایتمندی شهروندان در حال انجام است و تلاش می‌کنیم تا پایان سال جاری تمامی طرح‌های مربوط به ایمن‌سازی معابر اصلی به بهره‌برداری برسد.

شهردار منطقه با تاکید بر اینکه شناسایی و اصلاح نقاط حادثه‌خیز از اولویت‌های مدیریت شهری در این منطقه است، افزود: در سال جاری اقداماتی نظیر تثبیت مینی‌نیوجرسی‌ها، احداث دوربرگردان‌ها و جابجایی ایستگاه‌های BRT در دستور کار قرار گرفته که این اقدامات نقش بسزایی در کاهش حوادث ترافیکی و روان‌سازی عبور و مرور خواهد داشت.

