قیمت سیمان امروز ۱۱ آبان در انتظار نتیجه معاملات بورس

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، مرجع قیمت سیمان در کشور، قیمت سیمان امروز یکشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. بازار سیمان در حالی دومین روز هفته را پشت سر می‌گذارد که بدون تنش قیمتی و در محدوده امن خود پیش می‌رود. در حالی‌که معاملات جدید سیمان در بورس کالا قرار است طبق روال هفتگی در روز جاری برگزار شود، فعالان بازار منتظرند تا اثر عرضه و تقاضای امروز بر قیمت‌های روز دوشنبه ۱۲ آبان مشخص شود. بر همین اساس، کارشناسان سیوان لند معتقدند که نوسانات احتمالی قیمت از فردا دوشنبه در بازار آزاد منعکس خواهد شد.

قیمت سیمان 11 آبان در سیوان لند

قیمت سیمان امروز 11 آبان در سیوان لند از قرار زیر می‌باشد:

