کاهش قیمت سیمان در روز آغازین هفته؛

قیمت سیمان امروز شنبه 26 مهرماه
کد خبر : 1701466
سیوان لند به فعالان بازار توصیه می‌کند که با توجه به احتمال ناپایدار بودن این روند، از فرصت خرید در نرخ‌های پایین‌تر، به ویژه از طریق خرید بدون واسطه سیمان که توسط این پلتفرم فراهم شده است، برای بهینه‌سازی هزینه‌های پروژه‌های خود استفاده کنند.

به گزارش ایلنا و به نقل از سیوان لند، قیمت سیمان در اولین روز کاری هفته (شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴)، نسبت به هفته گذشته دچار کاهش شد و این کالای استراتژیک صنعت ساختمان، با نرخ پایین‌ترین نسبت به هفته پیش به فروش می‌رسد.

بر اساس اعلام سیوان لند، مرجع قیمت سیمان و مصالح ساختمانی در کشور، نرخ انواع سیمان پاکتی و فله در برخی کارخانجات تولیدی، با اندک کاهشی نسبت به هفته گذشته عرضه شد. سیوان لند به فعالان بازار توصیه می‌کند که با توجه به احتمال ناپایدار بودن این روند، از فرصت خرید در نرخ‌های پایین‌تر، به ویژه از طریق خرید بدون واسطه سیمان که توسط این پلتفرم فراهم شده است، برای بهینه‌سازی هزینه‌های پروژه‌های خود استفاده کنند.

قیمت سیمان 26 مهر در سیوان لند

قیمت برخی از انواع سیمان پاکتی تیپ 2 عمده، امروز 26 مهر ماه، در سیوان لند (بر مبنای آخرین نرخ‌های رسمی اعلام شده) به شرح زیر است:

  • قیمت سیمان تهران: 125.000 تومان
  • قیمت سیمان آبیک: 124.000 تومان
  • قیمت سیمان فارس: 127.000 تومان
  • قیمت سیمان هرمزگان: 124.000 تومان
  • قیمت سیمان خزر: 125.000 تومان

قیمت مابقی سیمان‌های سیوان لند را می‌توانید در جداول زیر مشاهده کنید:

