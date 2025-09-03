خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1681527
سید محمد فتاح جهرمی

صنعت ساختمان ایران با گردش مالی سالانه بیش از ۱۸۰۰ همت تومان، یکی از غول‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود. سید محمد فتاح جهرمی، مدیرعامل شرکت زیما فناوری فردا و بنیان‌گذار سیوان‌لند، این بازار را فرصتی بی‌بدیل برای سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها می‌داند و معتقد است آینده این صنعت می‌تواند نقطه عطفی برای رشد اقتصادی ایران باشد.

به گزارش ایلنا؛  سیوان‌لند شبکه‌ای گسترده از فعالان و تولیدکنندگان صنعت ساختمان ایجاد کرده است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و بهره‌برداری از روند رشد ساخت‌وساز استفاده کنند.

چرا صنعت ساختمان ایران جذاب‌ترین بازار سرمایه‌گذاری است؟

ایران طی دهه‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بوده است. به گزارش ایلنا به نقل از سید محمد فتاح جهرمی درباره وسعت و پتانسیل صنعت ساختمان در ایران می‌گوید: «سالانه بین ۸۰ تا ۹۰ میلیون مترمربع ساخت‌وساز تنها بر اساس پروانه‌های ساختمانی انجام می‌شود و این آمار پروژه‌های عمرانی، بازسازی، محوطه‌سازی و دولتی را شامل نمی‌شود. با میانگین قیمت ساخت هر مترمربع حدود ۲۰ میلیون تومان، حجم گردش مالی این بازار به حدود ۱۶۰۰ تا ۱۸۰۰ همت تومان در سال می‌رسد. این یعنی فرصتی استثنایی برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار.»

این حجم از نقدینگی و سرمایه‌گذاری در یک صنعت، نشان می‌دهد که ساختمان‌سازی نه تنها یک بخش اقتصادی بلکه یک موتور محرک توسعه ملی است.

ظرفیت‌های پنهان برای سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌ها

فتاح جهرمی ادامه داد: «با وجود اندازه عظیم این بازار، بخش بزرگی از ظرفیت سرمایه‌گذاری هنوز کشف نشده است. سیوان‌لند، با بیش از ۲۵ سال تجربه مدیران خود در تولید، ساخت‌وساز، خدمات مهندسی و فناوری اطلاعات، بستری حرفه‌ای و امن برای ورود سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها ایجاد کرده است.»

این گفته نشان می‌دهد که صنعت ساختمان تنها محدود به پروژه‌های سنتی نیست؛ بلکه فرصت‌های بزرگی برای فناوری‌های نوین، استارتاپ‌های ساختمانی، هوشمندسازی و خدمات نوآورانه نیز وجود دارد.

سیوان‌لند؛ پلی میان سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ساختمان

سیوان‌لند خود را به عنوان یک سکوی تخصصی معرفی کرده که علاوه بر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری، مسیر ورود به این بازار بزرگ را هموار می‌سازد.

فتاح جهرمی تأکید کرد: «سیوان‌لند شبکه‌ای گسترده از فعالان و تولیدکنندگان صنعت ساختمان ایجاد کرده است که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه و بهره‌برداری از روند رشد ساخت‌وساز استفاده کنند. این بازار چند هزار همتی، سنتی و بکر، هنوز ظرفیت زیادی برای شتاب‌دهی و رشد کسب‌وکارهای جدید دارد و فرصت‌های طلایی برای توسعه فناوری و خدمات نوآورانه در آن مهیاست.»

آینده‌ای مطمئن با تجربه و فناوری

در دنیای امروز که سرمایه‌گذاری بدون زیرساخت‌های فناوری و شبکه‌های گسترده به موفقیت نمی‌رسد، سیوان‌لند با اتکا به تجربه ۲۵ ساله مدیران خود، توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.

به گفته بنیان‌گذار سیوان‌لند: «تجربه ۲۵ ساله، زیرساخت‌های فناوری پیشرفته و شبکه گسترده فعالان صنعت ساختمان، سیوان‌لند را به دروازه‌ای جذاب و امن برای سرمایه‌گذاری و شتاب‌دهی در بازار عظیم ساخت‌وساز ایران تبدیل کرده است. سرمایه‌گذاران و شتاب‌دهنده‌ها می‌توانند از این فرصت طلایی بهره‌برداری کنند و سهم قابل توجهی از رشد آینده صنعت ساختمان را به دست آورند.»

جمع‌بندی

بازار ساختمان ایران با گردش مالی نزدیک به ۲۰۰۰ همت، ظرفیتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری‌های کلان و ورود استارتاپ‌های نوآورانه محسوب می‌شود. سیوان‌لند به عنوان یک پلتفرم تخصصی، نه تنها درهای این بازار بزرگ را به روی سرمایه‌گذاران باز می‌کند، بلکه مسیر رشد و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان را نیز هموار می‌سازد.

 

