به گزارش ایلنا، رحیم‌بخش بلیـدئی اظهار کرد: پرونده افراد فاقد شناسنامه و مشکوک‌التابعین در شورای تأمین شهرستان بررسی و با همکاری دستگاه‌های استعلام‌کننده، تمامی پرونده‌های ثبت‌شده در دبیرخانه این شورا تعیین تکلیف شد.

وی افزود: در جریان این بررسی‌ها، تابعیت ایرانی ۲۷ نفر احراز و برای آنان شناسنامه صادر شد که با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ نفر از خانواده‌های درگیر این مسئله از مزایای برخورداری از هویت رسمی بهره‌مند خواهند شد.

فرماندار راسک با اشاره به اهمیت اسناد هویتی گفت: برخورداری از شناسنامه امکان تحصیل فرزندان، انجام امور اداری و بهره‌مندی از خدمات مختلف را برای این خانواده‌ها فراهم می‌کند.

بلیـدئی همچنین از بخشداران و دهیاران خواست افراد فاقد شناسنامه در مناطق مختلف شهرستان را شناسایی و پرونده آنان را برای بررسی قانونی به دبیرخانه شورای تأمین اعلام کنند.

وی تأکید کرد: بررسی پرونده‌های جدید نیز در چارچوب قوانین و مقررات ادامه خواهد داشت تا افرادی که تابعیت ایرانی آنان احراز می‌شود، از حقوق و خدمات مرتبط با اسناد هویتی برخوردار شوند.

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