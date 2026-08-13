برگزاری سومین اجتماع «خونخواهان سیستانی» در حرم رضوی
اجتماع عزاداری «خونخواهان سیستانی» همزمان با شب شهادت امام رضا(ع) با حضور جمعی از مردم سیستان و بلوچستان در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام جانعلی ظریف صیادی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زابل، با اشاره به پیشینه تاریخی مردم سیستان اظهار کرد: مردم سیستان از نخستین گروههایی بودند که در واکنش به واقعه عاشورا و برای خونخواهی امام حسین(ع) قیام کردند و برگزاری این اجتماع نیز در ادامه همین پیشینه تاریخی و فرهنگی انجام میشود.
وی افزود: این گردهمایی همزمان با شب شهادت امام رضا(ع)، با هدف بازخوانی بخشی از هویت دینی و تاریخی مردم سیستان و انتقال این میراث فرهنگی و مذهبی به نسل جوان برگزار شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی زابل ادامه داد: شعرخوانی به زبان سیستانی، سخنرانی و عزاداری سنتی با شیوه «لوحهخوانی» از جمله بخشهای این مراسم بود که با حضور سیستانیهای حاضر در حرم مطهر رضوی برگزار شد.
ظریف صیادی گفت: این مراسم برای سومین سال متوالی در حرم مطهر رضوی برگزار شده و جمعی از مردم سیستان و بلوچستان در آن حضور داشتند.
در این مراسم، آیینهای عزاداری سنتی سیستانی و اشعار مذهبی به زبان سیستانی اجرا شد و بخشی از سنتها و آیینهای مذهبی مردم این منطقه در فضای حرم مطهر رضوی بازخوانی شد.