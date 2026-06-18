شتاب در تکمیل بزرگراه زاهدان–خاش؛ قطعه ۳،۴ و ۵ زیربار عملیات احداث
استاندار سیستان و بلوچستان در بازدید از قطعات سه، چهار و پنج باند دوم بزرگراه زاهدان–خاش از جبران عقبماندگی ابتدای سال خبر داد و گفت: روند اجرای پروژه با فعال شدن کارخانه آسفالت و سنگشکن شتاب گرفته است.
به گزارش ایلنا، منصور بیجار صبح روز پنجشنبه در بازدید از قطعات سه، و چهار و پنج باند دوم بزرگراه زاهدان–خاش، با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی این پروژه راهسازی اظهار کرد: با وجود تأخیر در آغاز فعالیتها در ابتدای سال، اکنون عملیات اجرایی با سرعت بیشتری توسط پیمانکاران در حال انجام است و برنامهریزی شده تا پایان تیرماه بخش قابل توجهی از تعهدات پیمانکار به نتیجه برسد.
وی بیان کرد: به رغم وجود شرایط ناشی از جنگ و تعطیلات نوروز، از روزهای ابتدای سال، فعالیتها آغاز و عملیات آماده سازی سنگشکن و کارخانه آسفالت انجام شده است تا روند تولید مصالح و اجرای آسفالت با ظرفیت مناسب ادامه یابد.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در یک ماه و نیم گذشته تولید مصالح برای حدود ۱۰ کیلومتر مسیر در قطعه ۳ در اولویت قرار گرفت تا هم تعهدات باقیمانده پروژه تکمیل شود و هم عملیات اجرایی در محدوده کارگاه با سرعت بیشتری پیش برود.
وی با اشاره به پیشرفت عملیات ابنیه فنی در قطعات این بزرگراه، اظهار کرد: اجرای ابنیه این بخش که تعدادی از آنها نیمهکاره بود آغاز شده و پیشبینی میشود طی ۲ هفته آینده تکمیل شود تا بلافاصله عملیات آسفالت در محدوده قطعه سوم انجام گیرد.
تمرکز بر تکمیل قطعه چهارم و آمادهسازی ۳۰ کیلومتر مسیر
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه درباره روند اجرای قطعه چهارم باند زاهدان–خاش گفت: در این مسیر بخش عمده عملیات زیرسازی و آمادهسازی مسیر انجام شده و تمرکز فعلی بر تکمیل ابنیه باقیمانده و آغاز آسفالتریزی است.
بیجار افزود: در محدوده دهپابید تا انتهای مسیر عملیات زیرسازی انجام شده و تنها در انتهای مسیر یک پل با دهانه ۱۰ متری باقی مانده که عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: در بخشهایی از مسیر که اختلاف ارتفاع قابل توجهی دارد، عملیات خاکریزی و تثبیت بستر با ارتفاع حدود هفت تا هشت متر در حال اجراست تا شرایط برای اجرای لایههای بعدی روسازی فراهم شود.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه زمانبندی پروژه اظهار کرد: از دو هفته آینده حدود ۳۰ کیلومتر از مسیر آماده اجرای لایههای بعدی خواهد شد و همزمان عملیات پخش و آسفالت نیز آغاز میشود.
بیجار عنوان کرد: هدفگذاری انجام شده این است که تا پایان تیرماه حدود ۸۰ کیلومتر از تعهدات سال گذشته پیمانکار تحویل گرفته شود تا بلافاصله برنامهریزی برای اجرای ۱۵ کیلومتر بعدی مسیر انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: با تأمین منابع مالی از محل اعتبارات ملی و استانی، زمینه برای تداوم اجرای پروژه فراهم شده و پیمانکاران باید با حفظ سرعت فعلی، عملیات اجرایی را بدون وقفه ادامه دهند تا مسیر زاهدان تا خاش هرچه سریعتر به صورت کامل و ایمن در اختیار مردم قرار گیرد.