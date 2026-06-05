برقرسانی به مزارع پرورش ماهی سرباز با انرژی خورشیدی
مدیر شیلات شهرستانهای سرباز و راسک از اجرای موفق طرح استفاده از انرژی خورشیدی در مزارع پرورش ماهی این منطقه خبر داد و گفت: با نصب پنلهای خورشیدی در ۲ مزرعه، ۳۰ کیلووات برق پاک تولید و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
به گزارش ایلنا، مسلم بارکزهی اظهار داشت: با توجه به پتانسیل بالای تابش خورشید در جنوب سیستان و بلوچستان و ضرورت کاهش هزینههای جاری تولید در مزارع آبزیپروری، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر در دستور کار این اداره قرار گرفته است.
وی با اشاره به جزئیات فاز نخست این طرح افزود: در مرحله اول، دو مزرعه فعال پرورش ماهی در شهرستان سرباز به سامانههای خورشیدی مجهز شدهاند که مجموعاً ظرفیت تولید ۳۰ کیلووات برق را دارند؛ این میزان انرژی، بخش قابل توجهی از نیاز مزارع، به ویژه برای راهبری پمپها و سیستمهای هوادهی را تأمین میکند.
مدیر شیلات سرباز و راسک در خصوص مزایای عملیاتی این طرح تصریح کرد: استفاده از برق خورشیدی علاوه بر کاهش چشمگیر هزینههای جاری و سوخت، وابستگی به شبکه سراسری را کاهش داده و ضریب پایداری تولید را در مناطق دورافتاده که با چالشهای تأمین انرژی مواجه هستند، به طرز چشمگیری ارتقا میدهد.
بارکزهی با تأکید بر جنبههای زیستمحیطی این رویکرد بیان کرد: تکیه بر انرژیهای پاک و تجدیدپذیر نه تنها یک مزیت اقتصادی برای پرورشدهندگان است، بلکه اقدامی راهبردی در مسیر حفاظت از محیط زیست و کاهش انتشار گازهای گلخانهای محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای آتی این اداره برای توسعه انرژیهای نو خاطرنشان کرد: با تداوم حمایتها و تخصیص اعتبارات لازم، امیدواریم این الگوی موفق به سایر مزارع پرورش ماهی و همچنین استخرهای دومنظوره کشاورزی-شیلاتی منطقه تعمیم یابد که این امر گام بلندی در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار روستایی خواهد بود.
مدیر شیلات سرباز و راسک در پایان ضمن قدردانی از مشارکت سرمایهگذاران و تلاش همکاران حوزه شیلات برای اجرای این پروژه، گفت: این موفقیت حاصل نگاه مبتنی بر توسعه پایدار است و ما مصمم هستیم با بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و انرژیهای تجدیدپذیر، آیندهای پویا برای صنعت آبزیپروری منطقه رقم بزنیم.