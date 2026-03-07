پهلوگیری کشتی های حمل کالای اساسی در بندر استراتژیک چابهار/ مردم نگران تامین بنزین، نفت و گاز نباشند

مجیب حسنی در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: با توجه به شرایط جنگ در کشور و با توجه به ضرورت تامین کالاهای اساسی، تجار به عنوان سربازان اقتصادی پای کار آمده اند تا معیشت مردم تامین شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سیستان و بلوچستان در خصوص فعالیت بنادر در شرایط جنگی، اظهار داشت: در حوزه بنادر با وجود هماهنگی های بین دستگاهی شاهد پهلوگیری کشتی های سنگین برای تامین کالاهای اساسی و تخلیه کشتی های کانتینری حامل کالای اساسی بودیم برای مثال در یک قلم کالای اساسی تخلیه ۱۲ هزار تن کالا از طریق کشتی های کانتینری را شاهد بودم.

حسنی افزود: کشتی دیگری بمنظور تخلیه محموله های سنگین خوراک دام و طیور، در بندر چابهار پهلوگیری خواهد شد.

وی افزود: در حوزه تامین سوخت هم بمنظور رفع نگرانی مردم، با ورود کشتی حامل سوخت در بندر چابهار، هیچ نگرانی بابت تامین سوخت بنزین، نفت و گاز نخواهیم داشت .

وی در ادامه گفت: برای حمل بار از بنادر استان، هماهنگی های لجستیکی انجام شده تا رانندگان مشکلی از این نظر نداشته باشند، ازین رو بمنظور پشتیبانی و جلوگیری از توقف های ثانویه برای حمل کالای اساسی برای ناوگان حمل زمینی بار، سوخت مازاد تا سقف ۲۰۰ لیتر به ماشین های حمل بار تعلق گیرد تا با تخصیص سهمیه مناسب شاهد حمل بار از بنادر به شهرستان های دیگر استان و کشور باشیم.

وی با اشاره به فعالیت شبانه روزی مسئولین بنادر و کشتیرانی چابهار در شرایط جنگ ، اظهار داشت: ما در شرایط خاص جنگی هستیم و نیاز است تمام دستگاه ها با همتی مضاعف برای رفع نگرانی های مردم و تامین معیشت آنان پای کار باشند همچنین لازم است نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها و برخورد با متخلفان و مبارزه با احتکار،به صورت مجدانه صورت بگیرد.

