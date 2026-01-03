مرزداران سیستان و بلوچستان مانع نفوذ یک گروهک تروریستی به کشور شدند

به گزارش ایلنا، سردار رضا شجاعی افزود: در پی وصول اخبار و اطلاعات از تحرکات گروهک‌های تروریستی و ضدانقلاب و اطلاع از قصد آنان برای ورود به خاک کشور با هدف انجام اقدامات تروریستی و ناامن‌سازی شهرها، مراتب در دستور کار نیروهای اطلاعاتی و عملیاتی فرماندهی مرزبانی سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: شب گذشته اعضای تیمی از یک گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک کشورمان را داشتند با مرزبانان درگیر شدند. پس از تبادل آتش سنگین و درگیری شدید، این گروهک تروریستی با تحمل خسارات سنگین و زخمی شدن چند تن از اعضای آن با برجا گذاشتن تجهیزات از منطقه متواری شدند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان به مهماتی که از این گروهک تروریستی کشف شده است اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: مرزبانان در پاک‌سازی محل درگیری این گروهک تروریستی، تعداد 4 قبضه سلاح کلاش، یک قبضه کلت کمری، 10 گلوله SPG 9، تعداد 2 نارنجک، 3 گلوله RPG 7 را کشف کردند.

سردار شجاعی به دیگر مهماتی که در جریان پاک‌سازی محل درگیری کشف شده اشاره داشته و تصریح کرد: همچنین 240 عدد فشنگ دوشکا، 20 عدد فشنگ قناسه، 232 عدد فشنگ تیربارگرینف، 132 عدد فشنگ کلاش، 10 تیغه خشاب کلاش و یک تیغه خشاب کلت در فرایند پاک‌سازی محل درگیری کشف شده است.

وی بر قاطعیت نیروهای مرزداری در دفاع از خاک کشور و مقابله با متجاوزان این سرزمین تأکید کرده و بیان داشت: مرزداران استان سیستان و بلوچستان با هرگونه اعمال خلاف قانون به ویژه شرارت، به صورت قاطعانه و هوشمندانه برخورد می‌کنند و اجازه ایجاد هیچ‌گونه ناامنی را به مخلان نظم و امنیت نمی‌دهند.

