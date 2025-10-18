آغاز ساخت مدرسه ۶ کلاسه دخترانه در روستای کشیگ نیکشهر با اعتبار ۸ میلیارد تومان
مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان: احداث این مدرسه بخشی از پروژههای نهضت مدرسه سازی و آموزشمحور در مناطق کمبرخوردار است که با بهرهبرداری از آن لبخند دانش را بر لبان دختران کشیگ خواهیم دید.
به گزارش ایلنا، میثم لکزایی از آغاز عملیات ساخت یک واحد آموزشی ۶ کلاسه دخترانه در روستای کشیگ شهرستان نیکشهر خبر داد و اظهار داشت :کلنگ ساخت این مدرسه با زیربنای ۳۷۲ مترمربع و با حضور رئیس آموزش و پرورش نیکشهر، مدیران شهرستانی، اعضای شورا و معتمدین محلی به زمین زده شد.
وی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای این پروژه از محل طرحهای ملی تأمین شده است، افزود:برای احداث این فضای آموزشی ۸ میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده که با تکمیل آن، زمینه تحصیل ایمن و استاندارد برای دهها دانشآموز دختر روستا فراهم میشود.
لکزایی تأکید کرد:هدف ما این است که هیچ دانشآموزی در سیستان و بلوچستان به دلیل نبود فضای آموزشی از تحصیل باز نماند. پروژههای نوسازی مدارس در مناطق جنوبی استان با سرعت و دقت در حال اجراست تا عدالت آموزشی بهصورت واقعی محقق شود.
مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود:روستای کشیگ از جمله نقاطی است که نیاز مبرم به فضاهای آموزشی استاندارد داشت و اجرای این طرح گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش دختران منطقه به شمار میآید.