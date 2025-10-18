آغاز ساخت مدرسه ۶ کلاسه دخترانه در روستای کشیگ نیکشهر با اعتبار ۸ میلیارد تومان

به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی از آغاز عملیات ساخت یک واحد آموزشی ۶ کلاسه دخترانه در روستای کشیگ شهرستان نیکشهر خبر داد و اظهار داشت :کلنگ ساخت این مدرسه با زیربنای ۳۷۲ مترمربع و با حضور رئیس آموزش و پرورش نیکشهر، مدیران شهرستانی، اعضای شورا و معتمدین محلی به زمین زده شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار اجرای این پروژه از محل طرح‌های ملی تأمین شده است، افزود:برای احداث این فضای آموزشی ۸ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که با تکمیل آن، زمینه تحصیل ایمن و استاندارد برای ده‌ها دانش‌آموز دختر روستا فراهم می‌شود.

لک‌زایی تأکید کرد:هدف ما این است که هیچ دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان به دلیل نبود فضای آموزشی از تحصیل باز نماند. پروژه‌های نوسازی مدارس در مناطق جنوبی استان با سرعت و دقت در حال اجراست تا عدالت آموزشی به‌صورت واقعی محقق شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان افزود:روستای کشیگ از جمله نقاطی است که نیاز مبرم به فضاهای آموزشی استاندارد داشت و اجرای این طرح گامی مؤثر در ارتقای کیفیت آموزش دختران منطقه به شمار می‌آید.

