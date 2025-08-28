افتتاح ۵۶۱ کلاس درس در سیستان و بلوچستان تحولی چشمگیر در توسعه فضاهای آموزشی استان

به گزارش ایلنا، میثم لکزایی شامگاه پنج‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: برای اول مهر سالجاری، ۴۰۴ کلاس درس در قالب ۲۲۱ پروژه آماده افتتاح شده و امروز به صورت متمرکز ۵۶۱ کلاس درس در زاهدان، ایرانشهر، سراوان و چابهار به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: با وجود مشکلات اقتصادی و کمبود نیروی فنی، تلاش کردیم که روند ساخت و تجهیز مدارس متوقف نشود و خوشبختانه در این سال‌ها اتفاقات بسیار خوبی افتاده است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان بیان کرد: در حوزه سواحل مکران با محوریت چابهار، ۲۴۴ کلاس درس افتتاح شد و با همکاری مسوولان منطقه آزاد و مشارکت بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی، قرار است یک‌هزار کلاس درس جدید احداث شود که مجموع کلاس‌های در دست ساخت این منطقه را به ۱۴۰۰ مورد خواهد رساند.

وی با اشاره به وسعت فعالیت‌ها گفت: تاکنون تعداد کلاس‌های فعال استان به بیش از ۴۸۰۰ رسیده و پروژه‌های جدید با اعتبارات استانی و ملی و همکاری استانداری و وزارت کشور در حال اجرا است.

لکزایی درباره اولویت‌بندی پروژه‌ها اظهار داشت: اولویت با شهرستان‌هایی است که سرانه آموزشی پایین‌تر دارند یا تراکم دانش‌آموزی بالاتری دارند و بیشترین تمرکز ساخت در زاهدان، ایرانشهر و چابهار است.

وی درباره توجه به مدارس استثنایی و شبانه‌روزی گفت: زیربنای فضاهای آموزشی استثنایی در استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۴۰۰ درصد افزایش داشته و پروژه‌های متعددی در این حوزه اجرا شده است؛ همچنین ۱۰ مدرسه شبانه‌روزی در شهرستان‌های استان در دست ساخت است که همه تامین اعتبار شده و پیشرفت فیزیکی بالای ۲۰ درصد دارند.

مدیرکل نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان به توسعه امکانات ورزشی اشاره کرد و گفت: بیش از ۳۵ سالن ورزشی در دست اجرا داریم و استخرهای زهک و زاهدان با پیشرفت بالا تکمیل شده‌اند، همچنین گام‌هایی برای استانداردسازی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی سالن‌ها برداشته شده است.

وی افزود: اعتبارات نوسازی مدارس سیستان و بلوچستان در سال جاری به بیش از یک‌هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال‌های قبل رشد چشمگیری دارد و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد.

مدیرکل نوسازی مدارس بیان کرد:«مشارکت خیران و مردم و همکاری دستگاه‌ها موجب شده روند توسعه آموزشی تسریع شود و دغدغه خانواده‌ها در ثبت‌نام و تحصیل دانش‌آموزان کاهش یابد.

لکزایی عنوان کرد: در مجموع از سال ۱۴۰۰ تا امروز، نزدیک به ۶۰۰ هزار متر مربع فضای آموزشی جدید ساخته شده و سرانه فضای آموزشی استان به ۳.۹ متر مربع به ازای هر دانش‌آموز رسیده و هدف‌گذاری شده تا در ۲ سال آینده بخش عمده‌ای از نیازهای استان تامین شود.

وی گفت: با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه، امیدواریم بتوانیم فضای آموزشی با کیفیت و استاندارد برای همه دانش‌آموزان استان فراهم کنیم و به توسعه پایدار در حوزه آموزش دست یابیم.

