قنادباشی در گفتوگو با ایلنا:
قطع روابط با ایران بیش از تهران به امارات زیان میزند/ برای پیشبرد نبرد، گاهی ناگزیرید یک عملیات تهاجمی داشته باشید
یک کارشناس مسائل منطقه با اشاره به قطع تمام فعالیتها و مبادلات تجاری و مالی امارات با ایران تا اطلاع ثانوی گفت: قطع روابط با ایران بیش از تهران به امارات زیان میزند.
جعفر قنادباشی کارشناس مسائل منطقه در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه آیا انجام عملیات پرچم دروغین در امارات و قطع روابط تجاری و اقتصادی ما با امارات در راستای محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی از سوی آمریکا ارزیابی میشود، گفت: آنچه که الان ما میتوانیم بگوییم، براساس حدسیات یا گمانهزنیهاست. البته آمریکاییها نقشه و طرحشان تکمیل و کامل کردن برای به صفر رساندن همه تبادلات اقتصادی ماست. این حرفی است که علناً میزنند و البته بارها کوشش به اجرای آن داشتند.
آمریکاییها به دنبال صفر کردن همه تبادلات اقتصادی ایران هستند
وی ادامه داد: یعنی اگر برگردیم به دوره اول آقای ترامپ، بحث فشار حداکثری اصلاً بر این اساس بود که ایران را در شرایط بسیار دشوار اقتصادی قرار بدهند و همه مراودات و همه تبادلاتش را متوقف کنند آن طرح در دوره اول شکست خورد. نتوانستند آن فشار را وارد کنند، یعنی آنها طرحشان آن زمان این بود که تولید نفت و صادرات نفت را به صفر برسانند. الان هم در همان چهارچوب فشار حداکثری می بینیم که در این دوره هم از حتی قبل از شروع جنگ، صحبت از این بود که فشار اقتصادی علیه ایران، اجرا کنند. یعنی جنگ آغاز نشده و هنوز این اتفاقات نیفتاده که آنها در این باره برنامه داشتند. لذا هیچگاه نشده یک ماه، سپری شود و آمریکاییها یک شرکت یا یک فرد از ایران را تحریم نکنند.
این کارشناس مسائل منطقه گفت: این برنامهای است که اعلام شده است و لغو همه مراودات تجاری با امارات هم ممکن است یکی از این مصادیق باشد. یعنی در واقع همانطور که آنها مانع از رفتوآمدهای کشتیهای نفتی ما در خلیج فارس و تنگه هرمز میشوند و یک نوع محاصره اقتصادی را اجرا کردند، ممکن است این بخش هم بخشی از آن باشد. اما این موارد همه براساس گمانهزنیهاست، چراکه حیات امارات به رفتوآمدهای اقتصادی است. امارات از قِبَل روابط اقتصادی زیادی که با ما دارد، حیات پیدا میکند. اینطور نیست که امارات بتواند تبادلات اقتصادی را با ما قطع کند ولیکن هیچ ضرر و زیانی نبیند، بلکه برعکس، ضرر و زیان هنگفتی از ناحیه تحریم ما به امارات وارد می شود و بسیار متزلزل میشود. از سوی دیگر، بهطور کلی اگر امارات بخواهد به ما در چارچوب سیاست آمریکا آسیب وارد امارات هم ممکن است ضربات دیگری را دریافت کند.
قنادباشی تصریح کرد: ممکن است اصلاً این اتهامزنی موشکی که مطرح کردند، بهانهای برای همین تحریمها باشد، چراکه بهانهای نداشتند، ایران هم تکذیب کرد، هر شلیکی از جانب ایران صورت گیرد، شجاعانه مسئولیت آن پذیرفته شده، این اتفاق هم طبیعتاً از طرف سوم است، چراکه پیش از این هم در کویت، قطر، برخی از حرکتهایی اتفاق افتاد که منشأ آن را همه اسرائیلیها دانستند و اسرائیلیها ممکن است این کار را در راستای سیاستهایشان اجرا کرده باشند، اما تهدید امارات پس از آن میتواند در چارچوب همان سیاستهای گسترش دامنه تحریم و تنگتر کردن کانالهای تجاری ما باشد، میتواند در این چارچوب باشد، ولیکن در مجموع، در قطع این روابط آنها بیشتر از ما ضرر میکنند.
وی ادامه داد: ما یک کشور پهناور هستیم، دارای همه محصولات گرمسیری و سردسیری، فناوریهای بسیار خوبی برای رفع نیازهایمان داریم، روابط با کشورهای همسایهمان خوب است، لذا امارات اینجا ضرر میکند و به نظر من چیزی که به این سیاستش پایان میدهد، همان نیازهایی است که دارد. امارات همین الان و طی شش الی هفت ماه گذشته، مراودات اقتصادیاش به دلیل همین جنگ کاهش پیدا کرده و ضرر و زیان هم در گردشگری متحمل شده، بسیاری از ایرانیها سرمایهشان آنجاست، آنها میتوانند خارج کنند، همچنین اگر مراوده نداشته باشند برای امارات هم مشکل ایجاد میشود، حتی بعضی از نیروها مثل نیروهای پزشکی، فناوری شان را از طریق ایرانیان، تأمین میکنند. در صورت قطع روابط اینها همه زیانهایی است که امارات میبیند و فقط در زمینه تجارت نیست. اگر بعضی از نیروهای ما در چارچوب نیروهای فنی، مهندسی، پزشکی، به امارات سفر نکنند امارات واقعاً زیان بیشتری میکند.
قطع روابط با ایران بیش از تهران به امارات زیان میزند
این کارشناس مسائل منطقه در بخش دیگری از صحبتهایش درباره تنگتر شدن حلقه محاصره از طرف آمریکا و محاصره زمینی گفت: کشورهایی که همسایه ما هستند، اولاً دوست ما هستند، روابط تجاری داریم. دوم اینکه، آنها هرگز وارد خطری که میتواند مشکلاتی را برای خودشان داشته باشد، نمیشوند. در ضمن سازوکار اجرای چنین چیزی در اختیار آقای ترامپ نیست که در داخل دیگر کشورها چنین عملیاتی را پیاده کنند. برای اجرای چنین چیزی احتیاج به مرزهای کوچک است، درحالی که ما مرزهای بسیار طولانی با کشورهای همسایه داریم، مرزهای چند صد کیلومتری که کنترل آن توسط حتی خود نیروهای آمریکایی ممکن نیست. آمریکاییها برای اینکه یک کشور مکزیک را کنترل کنند، دیوارها کشیدند تا بتوانند ترددها را کنترل کنند و مراودات را متوقف کنند و هزینه بسیار زیادی برای آن دیوار کردند اما در نهایت باز هم نتوانستند.
وی ادامه داد: اینکه در خاورمیانه، کشورهای مسلمان با زبانهای متفاوت، یک طرحی را اجرا کنند یا دولتها را مجبور کنند که چنین کاری کنند، چنین چیزی، بهاصطلاح، خندهآور است. یعنی آن دولتها، ساز و کاری برای اینکه بتوانند این ترتیبات را حفظ کنند، ندارند چراکه ممکن است این اتفاق به متزلزل شدن پایههای حکومتی آنها منجر شود در واقع یکی از خطراتی که دولتهایی که میخواهند علیه ایران فشار وارد کنند، را تهدید می کند، همین مخالفتهای مردمی است. چراکه هر دولتی در کنار آمریکا قرار بگیرد، یعنی با اسرائیلی که ۷۰ هزار نفر را کشته همکاری کرده و این خیلی معادله مهمی است. هر دولتی الان در منطقه ما، حتی عربستان سعودی، اگر بخواهند با آمریکا همکاری کنند، از جانب مردمشان به عنوان همکاری با رژیمی است ۷۰ هزار نفر را در فلسطین کشته است و این کار می تواند پایه های یک حکومت را متزلزل میکند. میتواند خودش شروع خیزشهای مردمی در کشورهایی باشد که بخواهند همسو با آمریکا علیه ما باشند.
قنادباشی تصریح کرد: اگر اسرائیلیها جنایت غزه را صورت نداده بودند، اگر آقای نتانیاهو تحت تعقیب بینالمللی به عنوان نسلکشی نبود، شاید اما الان رئیس رژیم صهیونیستی که آمریکاییها پشتیبانش هستند، در دادگاه بینالمللی به عنوان کسی که نسلکشی کرده، تحت تعقیب بینالمللی است. و همکاری با آمریکا که به معنی همکاری با اسرائیل باشد، میتواند واقعاً بین حتی نخبگان این کشورها، خیزش هایی را ایجاد کند، حتی ترکیه که عضو ناتو است، جرأت چنین کاری را ندارد، چون میتواند خیزشهایی در آنکارا، استانبول ایجاد شود، چراکه آنها هم یک مشکلاتی با اسرائیل پیدا کردند.
آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز با کانال مورد نظر خود است
این کارشناس مسائل منطقه همچنین درباره تفاهم ایران و عمان گفت: ایران و عمان راجع به ترتیباتی که طی سالهای آینده، برای اینکه رفتوآمد تحت یک فرمول خاصی بر اساس سازوکار خاصی صورت گیرد، گفتوگوهایی داشتند. ولی همزمان با آن، ایران رسماً اعلام کرد که این گفتوگوها به معنی این نیست که تنگه هرمز بازگشایی شود. ما با همسایهمان ترتیباتی را آماده میکنیم، تا قواعدی یا آییننامهای مشخص شود برای اینکه کشتیها از کجا عبور کنند این گفتوگوها در چارچوب بازگشایی نیست، در چارچوب، تعیین خطوط مورد نظر دو کشور و در واقع توافقی برای آینده است. مسلم است که در این روند اخلال هم صورت بگیرد در واقع آمریکاییها موافق باز کردن تنگه هرمز هستند، منتها به کانالی که خودشان میخواهند. آمریکاییها نمیخواهند ترتیباتی که در تنگه هرمز هست، بر اساس دیدگاه ما باشد و این رسماً اعلام شده است. لذا انواع و اقسام اخلالها ممکن است صورت بگیرد، ولیکن بحث ما این نبوده که براساس این مذاکرات تنگه را باز کنیم، بحث این بوده که ما ترتیباتی را برای آینده مشخص کنیم، سازوکاری باشد که بعد از اینکه شرایط مساعد شد، آن را اجرا کنیم.
وی درباره اینکه با توجه به امریکا قصد دارد فشار اقتصادی بیشتری به ایران وارد کند و از سوی دیگر ایران هم ممکن است در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی رویکرد تهاجمی داشته باشد ارزیابی شما از آینده منطقه چیست آیا ما در آینده نزدیک دوباره وارد یک جنگ و درگیری دیگری در منطقه خواهیم شد، گفت: اولاً تهدیدات آقای ترامپ، این قدر تکرار شده که تهدیداتی توخالی است و به صورت طنز در رسانههادرآمده است چراکه بارها اعلام کرده است که می خواهد برای ما جهنم درست کند درباره یمن هم بارها این را اعلام کرده است بنابراین این تهدیدات در محاسبات تحلیلی جایی ندارد چراکه آقای ترامپ هر روز یک تهدید را مطرح می کند.
قنادباشی خاطرنشان کرد: در مسائل کارشناسی نظامی، زمانی که مورد حمله قرار میگیرید یا تهدیدات اقتصادی به گونهای است که به سمت و سویی شرایط پیش می رود که پیروزی برای آنها حاصل شود، در این جا می توان نوعی دفاع از حمله و در واقع تهاجم را صورت داد که این به نوعی اقدام دفاعی نظامی است. یعنی نظامیان در دنیا میدانند، در جنگها شما همیشه نمیتوانید در محل تعریفشده، بمانید و ناگزیرید برای پیشرفت، بهاصطلاح پیشبرد نبرد، یک عملیات تهاجمی داشته باشید بنابراین این موضوعی است که در مسائل کارشناسی نظامی وجود دارد.