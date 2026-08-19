به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علی‌اکبر پورجمشیدیان، رئیس ستاد مرکزی اربعین، در جلسه تقدیر از دست‌اندرکاران مراسم اربعین، با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی، جنگ‌های تحمیلی و شهدای دولت، با تأکید بر اینکه موفقیت‌های اربعین امسال حاصل تلاش یک‌ساله یا صرفاً اقدامات انجام‌شده در سال جاری نیست، گفت: آنچه در سال گذشته و امسال اتفاق افتاده، به این معنا نیست که همه تلاش‌ها را ما انجام داده‌ایم؛ طی سال‌های گذشته پیشکسوتانی بودند که زحمت کشیدند و تلاش کردند و حاصل تجربیات آن‌ها به آنچه امسال و سال گذشته در اربعین شاهد بودیم، تبدیل شده است.

وی ادامه داد: از همه کسانی که در طول سال‌های گذشته برای راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) زحمت کشیدند و از همه دولت‌ها و دستگاه‌هایی که در این زمینه تلاش کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم؛ واقعاً آنچه امروز شاهد آن هستیم، حاصل تجربه سال‌های گذشته است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به کاهش زمان عبور زائران از مرزها اظهار کرد: اینکه امروز مردم با سرعت از مرز عبور می‌کنند، حاصل تجربه بزرگی است که برای مثال نیروهای فرماندهی انتظامی به دست آورده‌اند. زمانی بیش از ۱۰ ساعت معطلی در مرز داشتیم، اما اکنون مردم در چند ثانیه عبور می‌کنند. به همان سرعتی که وارد مرز مهران می‌شوند، به همان سرعت نیز از مرز عبور می‌کنند و این موضوع حاصل به‌کارگیری تجربیات گذشته است.

پورجمشیدیان تصریح کرد: هر جا با مشکلی مواجه می‌شدیم، از چند مجموعه کمک گرفتیم؛ یکی بنیاد مستضعفان، دیگری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و مجموعه سپاه پاسداران بود. برای مثال، زمانی که در حوزه اتوبوس با کمبود مواجه می‌شدیم، این مجموعه‌ها به‌سرعت وارد میدان می‌شدند و مشکل را برطرف می‌کردند. این مجموعه‌ها شایسته قدردانی هستند.

وی با اشاره به گرمای شدید هوا و تهدیدهای امنیتی در ایام اربعین گفت: با وجود گرمای شدید هوا که گرم‌ترین روزهای سال را تجربه می‌کردیم و تهدیدهایی که وجود داشت و حتی برخی از آن‌ها عملی شد، به حمدالله یکی از بهترین اربعین‌های سال‌های اخیر را پشت سر گذاشتیم و از این جهت خداوند متعال را شکرگزاریم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: در حوزه امنیت، با محوریت عزیزانمان در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات بسیار خوبی انجام شد. یک قرارگاه مشترک مرزی نیز ایجاد شده بود که نیروهای عراقی و مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در آن حضور داشتند و از این جهت، اقدامات خوبی در حوزه امنیت انجام شد.

پورجمشیدیان با اشاره به نقش نیروهای مسلح در تأمین امنیت اربعین اظهار کرد: در راه‌ها، شهرهای مسیر اربعین و مرزهای اربعینی، نیروهای مسلح، ارتش، سپاه و مرزبانان عزیز ما در ایجاد امنیت در سراسر مرز بسیار مؤثر بودند.

وی افزود: در تأمین امنیت اماکن و مواکب نیز اقدامات و تلاش‌های بسیاری انجام شد و در یک جمله می‌توانم بگویم که کوچک‌ترین حادثه امنیتی، نه در داخل ایران و نه در عراق، نداشتیم؛ جز همان دو حادثه‌ای که آمریکایی‌ها در شلمچه و در بخشی از مواکب در عراق ایجاد کردند. به حمدالله از نظر امنیتی، بهترین شرایط را داشتیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین درباره حوزه ایمنی، سلامت و امداد و نجات نیز گفت: با محوریت برادران عزیزمان در هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران، مجموعه اورژانس و دانشگاه‌های علوم پزشکی، انصافاً نسبت به سال‌های قبل هم حضور بهتری داشتیم و هم مدیریت بهتری انجام شد.

پورجمشیدیان با قدردانی از تلاش مسئولان حوزه سلامت و امداد و نجات اظهار کرد: آقای دکتر کولیوند، آقای میعادفر و دیگر دوستان واقعاً تلاش کردند و مدیریت بسیار خوبی انجام شد. حوادث ما کم بود و احتمال می‌دهم درصد مصدومیت‌ها و تلفات نیز کاهش یافته باشد.

وی ادامه داد: تعداد فوتی‌های ما نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. سال گذشته بیش از ۱۰۰ نفر فوتی داشتیم، اما امسال این تعداد بسیار کمتر شده و حدود ۶۰ نفر بوده است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: مجموعه امداد و نجات و حوزه سلامت، اقدامات بزرگی انجام دادند. در عراق، محوریت حرکت با برادران هلال‌احمر بود و در داخل کشور، مجموعه اورژانس این مسئولیت را بر عهده داشت. نیروهای مسلح، ارتش و سپاه نیز در حوزه امداد و نجات و بیمارستان‌ها کمک‌های بسیاری کردند.

پورجمشیدیان با اشاره به تشکیل قرارگاه مشترک در وزارت کشور گفت: یکی دیگر از عوامل مؤثر در اربعین امسال، قرارگاه مشترکی بود که در وزارت کشور ایجاد کردیم و نمایندگان همه دستگاه‌های مؤثر، کمیته‌های ۱۸گانه و سایر دستگاه‌هایی که به ما کمک می‌کردند، در آن حضور داشتند.

وی افزود: هر اتفاق و موضوعی که پیش می‌آمد، بلافاصله در همان‌جا درباره آن تصمیم‌گیری می‌شد و موضوع نیز به‌طور مستمر رصد و پایش می‌شد. این روند، سرعت ما را در حل مشکلات به میزان قابل توجهی افزایش داد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین یکی دیگر از دلایل موفقیت اربعین در دو سال اخیر را پرهیز از دخالت در امور داخلی عراق دانست و اظهار کرد: به نظر من، یکی از دلایل موفقیت اربعین در دو سال اخیر این بود که تا حد زیادی در امور داخلی عراق دخالت نکردیم. همان‌طور که شهید رئیسی تأکید داشتند، نباید افتخار میزبانی را از مردم عراق گرفت و باید امور را به خود عراقی‌ها واگذار کرد.

پورجمشیدیان ادامه داد: ما امور مربوط به اربعین در عراق را تا حد زیادی به خود عراقی‌ها واگذار کردیم و در بخش‌هایی که به ایران مربوط می‌شد، محور کار را به سفیر جمهوری اسلامی ایران و عالی‌ترین مقام دولت در عراق سپردیم.

وی با قدردانی از سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق گفت: حتی اگر خود ما کاری داشتیم، موضوع را از طریق سفیر پیگیری می‌کردیم و این رویکرد موجب شد مشکلی در کشور عراق ایجاد نشود و مسائل به‌خوبی مدیریت شود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به نقش کنسولگری‌ها و دیپلماسی در موفقیت اربعین امسال افزود: در کنار سفیر، کنسولگری‌ها نیز نقش داشتند و مدیریت خوبی انجام شد. همچنین در حوزه دیپلماتیک، آقای دکتر عراقچی بسیار خوب عمل کردند. امسال در عالی‌ترین سطح خدمت ایشان رسیدیم و با رئیس‌جمهور عراق، نخست‌وزیر و سایر مسئولان این کشور گفت‌وگو شد.

پورجمشیدیان ادامه داد: حتی جلسه ستاد اربعین نیز با حضور آقای دکتر عراقچی در عراق برگزار شد و هماهنگی‌های خوبی برای انجام امور مربوط به اربعین در این کشور صورت گرفت. در سطوح پایین‌تر دیپلماتیک، در مرزها و سایر بخش‌ها نیز همین اقدامات انجام شد.

وی اظهار کرد: از بالاترین سطوح تا سطوح پایین‌تر، در حوزه دیپلماتیک اتفاقات بسیار خوبی رقم خورد و معتقدم این موضوع تأثیر زیادی در موفقیت اربعین داشت. هیچ خواسته‌ای از طرف عراقی نداشتیم که با پاسخ منفی مواجه شود و اتفاقات بسیار خوبی در این زمینه رقم خورد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه با اشاره به نقش استانداران در مدیریت اربعین گفت: در استان‌ها، محور همه اقدامات استانداران بودند. در استان‌های اربعینی مانند خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی و همچنین در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی، محور کار را به استانداران سپردیم و آن‌ها امور را مدیریت کردند.

پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: این موضوع باعث شد با محوریت و مدیریت خوب استانداران، الحمدلله از این جهت با مشکلی مواجه نباشیم. استانداران نیز شبانه‌روز در مرزها حضور داشتند.

وی با تأکید بر مردمی بودن حرکت اربعین افزود: همواره تأکید کرده‌ایم و به آن توجه داشته‌ایم که اربعین یک حرکت مردمی است؛ بنابراین تلاش نکردیم در امور مردمی دخالت کنیم یا این حرکت را بیش از پیش به سمت دولت، دستگاه‌ها و نهادها سوق دهیم.

رئیس ستاد مرکزی اربعین ادامه داد: امسال بیش از ۳ هزار موکب شناسنامه‌دار ایرانی در عراق حضور پیدا کردند و به زائران خدمت‌رسانی کردند و هزاران موکب نیز بدون شناسنامه از سوی مردم به زائران خدمت‌رسانی کردند.

پورجمشیدیان با اشاره به فعالیت موکب‌های ایرانی و عراقی گفت: امسال در مرز، موکب‌هایی را دیدم که روزانه بیش از ۳۰ تا ۴۰ هزار پرس غذا تهیه می‌کردند. این موکب‌ها به اندازه‌ای استخوان‌دار و ریشه‌دار شده‌اند که امکانات بسیار خوبی آماده کرده‌اند.

وی با قدردانی از ستاد بازسازی عتبات عالیات اظهار کرد: در حوزه موکب‌های بهداشتی و درمانی نیز اتفاقات بسیار خوبی افتاد. همچنین موکب‌هایی بودند که صرفاً فعالیت فرهنگی انجام می‌دادند و برنامه‌های فرهنگی را در دستور کار خود قرار داده بودند.

پورجمشیدیان با بیان اینکه حرکت اربعین ذاتاً فرهنگی است، گفت: در ستاد مرکزی اربعین، کمیته فرهنگی با محوریت بعثه مقام معظم رهبری و برادر عزیزمان، حجت‌الاسلام والمسلمین احمدی، انصافاً اقدامات بزرگی انجام داده است.

وی ادامه داد: حدود ۱۰ هزار مبلغ و مبلغه، قاری قرآن و مداح سازماندهی و به عراق اعزام شدند و به زائران خدمت‌رسانی کردند. همچنین بیش از ۶۰ تا ۷۰ جلد کتاب در حوزه اربعین چاپ شد و بیش از هزار محفل قرآنی در این مدت برگزار شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: بسته‌ها و اقلام فرهنگی نیز در این حوزه ارائه شد. در حوزه رسانه نیز رادیو اربعین بیش از ۷۲۰ ساعت برنامه برای مردم تولید و پخش کرد و خدمات بسیار خوبی در این زمینه ارائه شد.

پورجمشیدیان در ادامه با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در حوزه حمل‌ونقل گفت: در حوزه زیرساخت و حمل‌ونقل، یکی از بزرگ‌ترین عملیات‌های حمل‌ونقل جهان را مدیریت کردیم.

وی افزود: بیش از ۸ هزار دستگاه اتوبوس در این عملیات به‌کار گرفته شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین اظهار کرد: فکر می‌کنم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر فقط با اتوبوس‌ها جابه‌جا شدند که از این جهت نیز جای تشکر و قدردانی دارد.

پورجمشیدیان با اشاره به اضافه شدن دو مرز به مرزهای اربعینی کشور گفت: دو مرز نیز در حال اضافه شدن به مرزهای اربعینی ماست؛ مرز چیلات در استان ایلام و مرز سومار در استان کرمانشاه که ان‌شاءالله سال آینده بتوانند به ما کمک کنند.

وی افزود: امسال ۱۵۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت مستقیم از تهران حرکت کردند و در نجف پیاده شدند و این اتفاق بسیار خوبی بود. اگر بتوانیم در آینده با کمک برادران عزیزمان در انتظامی این کار را انجام دهیم، بسیار مؤثر خواهد بود.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با قدردانی از همه دستگاه‌های پشتیبان اربعین گفت: از همه دستگاه‌هایی که فرمودید و همه کسانی که ما را پشتیبانی کردند، تشکر می‌کنم. آستان قدس رضوی نیز حمایت بسیار خوبی داشت.

پورجمشیدیان با اشاره به برگزاری برنامه‌های دهه آخر ماه صفر افزود: در موضوع دهه آخر ماه صفر نیز این موضوع را بیشتر جنبه ملی دادیم، اما تلاش‌ها با محوریت آستان قدس و استاندار محترم، آقای دکتر مظفری، انجام شد. در آن چند روز بیش از ۵ میلیون نفر زائر حضور داشتند و بیش از ۷۰۰ هزار نفر نیز زائر پیاده بودند.

وی ادامه داد: در آنجا نیز نه حادثه امنیتی داشتیم و نه مشکلات ایمنی و سلامت و به حمدالله موضوع به‌خوبی مدیریت شد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین در ادامه با اشاره به مشکل کمبود اتوبوس در ایام اربعین، پیشنهاد کرد: هر سال با کمبود اتوبوس مواجه می‌شویم. خواهش من از وزیر محترم صمت، وزیر راه وشهرسازی و سایر دستگاه‌ها این است که تصمیمی بگیرید و این کار را به یک مجموعه واگذار کنید و بقیه دستگاه‌ها برای کمک وارد شوند.

پورجمشیدیان افزود: از وزیر ارتباطات نیز تشکر می‌کنم. من دیدم آقای نوری بسیار به ما در انتقال کالا و موارد دیگر کمک کردند و جا دارد از ایشان نیز تشکر کنیم.

وی تأکید کرد: مسئله اتوبوس برای کشور باید حل شود. اربعین یک بخش از کشور است و واقعاً تعداد اتوبوس‌های ما نسبت به آنچه باید باشد، کم است.

وی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه زیرساخت گفت: در حوزه زیرساخت نیز باید از استانداران مرزی تشکر کرد.

رئیس ستاد مرکزی اربعین افزود: از هر جهت کار شده است؛ از جاده و راه گرفته تا فرودگاه و پایانه‌ها، انصافاً کارهای بزرگی انجام شده است.

پورجمشیدیان با اشاره به اختصاص مبلغی از سوی بانک مرکزی برای توسعه زیرساخت‌های اسکان زائران در عراق گفت: محبت کردید و مبلغی را فرمودید که بانک مرکزی واگذار کند. اگر آن مبلغ واگذار شود، آقای کلارک و آقای جلال‌مآب در آنجا ظرفیت‌های بالایی برای اسکان مردم در کربلا ایجاد می‌کنند.

وی ادامه داد: ظرفیت اسکان در این مجموعه‌ها از ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر تا ۱۰۰ هزار نفر است. این اسکان، اسکان اساسی است و دولت عراق زمین آن را داده است تا ما ساخت‌وساز را انجام دهیم و ان‌شاءالله در اختیار کنسولگری‌های ما باشد تا بتوانند کار را انجام دهند.