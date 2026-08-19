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گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و موریتانی
کد خبر : 1828066
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وزرای امور خارجه ایران و موریتانی تلفنی گفتگو کردند.

به گزارش ایلنا، محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان، در خصوص آخرین تحولات منطقه و روابط دوجانبه رایزنی و تبادل نظر کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بر اهمیت تقویت همکاری بین کشورهای اسلامی به خصوص در چارچوب سازمان همکاری اسلامی برای حمایت از فلسطین و مقابله با توطئه‌های رژیم صهیونیستی علیه مصالح جهان اسلام تاکید کرد.

وزیر امور خارجه موریتانی با ابلاغ سلام‌های رئیس جمهور کشورش به رئیس جمهور پزشکیان، بر جایگاه و نقش مهم و تاثیرگذار ایران در سازمان همکاری اسلامی و اهتمام این کشور برای تقویت تعامل و همکاری بین دو کشور در عرصه‌های دوجانبه و در سطح سازمان همکاری اسلامی تاکید کرد.

دو طرف در این گفتگو بر آمادگی خود برای توسعه روابط دوجانبه و همکاری و حمایت متقابل دو کشور در مجامع بین‌المللی تاکید کردند.

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