به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در شبکه مجازی ایکس در رشته توئیتی نوشت: «کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود. این تاریخ را نه می‌شود تطهیر کرد، نه فراموش. دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، نامش هرچه باشد، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.