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غریب‌آبادی:

ملت ایران در برابر فشار عقب‌نشینی نمی‌کند

ملت ایران در برابر فشار عقب‌نشینی نمی‌کند
کد خبر : 1827645
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غریب‌آبادی تاکید کرد: ملت ایران در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.

به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی معاون وزیر امور خارجه در شبکه مجازی ایکس در رشته توئیتی نوشت: «کودتای ۲۸ مرداد، مداخله مستقیم آمریکا و انگلیس در اراده ملت ایران و حق تعیین سرنوشت آن بود. این تاریخ را نه می‌شود تطهیر کرد، نه فراموش. دخالت خارجی در سرنوشت یک ملت، نامش هرچه باشد، استعمار و تجاوز به حق حاکمیت مردم است.

نسل‌ها می‌گذرند، اما یک حقیقت تغییر نمی‌کند؛ کشوری که اختیار سرنوشتش را به بیگانه بسپارد، بهای سنگینی خواهد پرداخت اما ایران امروز، سرنوشتش را خودش تعیین می‌کند؛ ملت ما در برابر فشار، عقب نمی‌نشیند و در برابر تحمیل و تهدید، محکم‌تر می‌ایستد.»

 

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