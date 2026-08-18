قالیباف خطاب به مقامات آمریکایی:
با تشدید فشار نمیتوانید از ایران امتیاز بگیرید
رئیس مجلس شورای اسلامی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکاییها فکر میکنند با فشار آوردن بیشتر به ایران میتوانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از متن تفاهم نبوده است.
به گزارش ایلنا؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پستی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: آمریکاییها فکر میکنند با فشار آوردن بیشتر به ایران میتوانند امتیازهایی بگیرند که هرگز بخشی از متن تفاهم نبوده است.
بسنت (وزیر خزانهداری) و هگست (وزیر جنگ) اصلا در حد و اندازهٔ این کارها نیستند. منتظر نباشید که این تیم دلقکها معجزه کنند و مثل شعبدهبازها ناگهان خرگوشی از کلاهشان بیرون بکشند و شما را از بحرانی که با دست خودتان درست کردهاید بیرون بکشند.