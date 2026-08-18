به گزارش ایلنا، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان جلسه علنی مجازی امروز (سه شنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جریان بررسی عملکرد دولت در حوزه اجرای کالابرگ و تأمین معیشت مردم گفت: بدون شک الان موضوع کالابرگ از موضوعات مهم و فوری ماست. موضوع نیروهای مسلح هم حتماً از موضوعات مهم و فوری ماست.

وی در ادامه اظهار کرد: ما نباید فکر، ذهن و ظرفیت‌ خود را در کشور معطوف به موضوعاتی کنیم که پوچ و مهمل هستند، وقت بگیریم، هزینه صرف کنیم و هیچ خروجی هم از آن نداشته باشیم.

رئیی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه امروز دیگر زمان آزمون و خطا نداریم تصریح کرد: الان دیگر اصلاً وقت چنین کارهایی که سعی و خطا کنیم، نداریم. البته من هیچ شکی ندارم و خوشحالم از اینکه حتماً قاطبه مجلس، حتماً قاطبه دولت و حتماً قاطبه مسئولین در همه سطوح، باورشان این است و به این موضوع اعتقاد دارند.

وی افزود: حتماً ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که در تصمیمات خود، در لوایح و در طرح‌هایی که می‌آید، به این موارد دقت کنیم. این مهم بودن، فوری بودن و دقیق بودن لحاظ شود و اقدامات ما، جایگاه مجلس را دچار آسیب نکند، نخبگان را نگران نکند و مردم را عصبانی نکند.

قالیباف در ادامه تاکید کرد: این ها موضوعاتی است که اعتمادزایی می‌کند. مهم‌ترین سرمایه ما اعتماد مردم است که باید به آن توجه کنیم و در حقیقت پیش برویم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: ما حتماً نیازمند کارهای دقیقی هستیم که در وقت مجلس و در صحن و در جلسه علنی فرصت این کارها نیست.

قالیباف در ادامه بیان کرد: بنابراین باید حتماً کمیسیون‌های تخصصی، کمیسیون اجتماعی، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیون‌های مرتبط با همکاری دولت، همین‌طور که آقای پورمحمدی هم گفتند، این موضوعات را به‌صورت دقیق بررسی کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما معتقدیم که خلاصه، پول داریم و باید دقت کنیم که این منابع را در کجا هزینه کنیم افزود: من این را به مردم عزیز قول می‌دهم که حتماً این موضوعات را به‌طور دقیق پیش ببریم.

وی در ادامه تاکید کرد: آنچه قانون شده و آنچه دولت و مجلس به مردم متعهد شدند، از جمله کالابرگ و بحث نیروهای مسلح، موضوع مهم و فوری ماست و ما خدشه‌ای به این موضوع وارد نمی‌کنیم. این موضوع را حتماً دنبال خواهیم کرد.

قالیباف در ادامه بیان کرد: در یک شرایط این‌گونه که الان هستیم، ما نمایندگان، هیئت‌رئیسه، رؤسای کمیسیون‌ها باید واقعاً نگرانی و دغدغه ما باید دغدغه‌های اصلی مردم باشد.

وی در ادامه با بیان اینکه همه ما مدعی به انقلابی گری هستیم افزود: امروز انقلابی، به نظر من، آن کسی است که چه در دولت و چه در مجلس، از مسئولینی باشد که قدرت حل مسئله داشته باشد.

وی افزود: اگر قدرت حل مسئله داشتیم و در شرایطی که در حال جنگ هستیم، توانستیم این شرایط را مدیریت کنیم، معلوم است که انقلابی هستیم. این موضوع در میدان و در عمل باید مورد توجه قرار گیرد.

قالیباف با تاکید بر اینکه ما حتماً لازم است کارها را اصلی و فرعی کنیم گفت: ما نمی‌توانیم مثل شرایط عادی کار خود را پیش ببریم. اگر رهبر معظم انقلاب در پیامشان به اجلاسیه سوم مجلس فرمودند که در برنامه هفتم دقت کنید، به این دلیل است که شرایط جنگ اتفاق افتاده است. حتی در بودجه نیز باید به این موضوع دقت کنیم، چون شرایط جنگ اتفاق افتاده است.

وی در ادامه گفت: یعنی به نظر می‌رسد که ما باید امروز یک دسته‌بندی در کارهای خود داشته باشیم و به حاشیه‌ها نرویم. ما باید کارهایی را که هم مهم‌ هستند و هم فوری، در اولویت قرار دهیم؛ فوری از این باب که در شرایط جنگ هستیم.



قالیباف در ادامه با تاکید بر اینکه بعضی موضوعات کارها خیلی مهم‌اند، ولی فوری نیستند افزود: باید آنها را کنار بگذاریم. این نکته را باید به‌طور جدی مورد توجه قرار دهیم.

قالیباف با تاکید بر اینکه اجرای طرح کالابرگ اجتناب ناپذیر است گفت: اینکه موضوع کالابرگ اجتناب‌ناپذیر است، به این معناست که مانند پرداخت حقوق اجتناب ناپذیر است. کالابرگ هم مانند حقوق است. کالابرگ اجتناب‌ناپذیر است؛ در عین حال، نباید در اجرای آن بی‌انضباطی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید به یکدیگر کمک کنند تا این مسیر به‌درستی طی شود و پیش برود گفت: به تجربه جنگ‌های دنیا، نگاه کنید. می‌بینیم که معیشت مردم، طعام مردم و زندگی مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. یعنی این پول باید صرف کالاهای اساسی مورد هدف شود و در مرحله اجرا نباید از مسیر اصلی خود خارج شود.

وی در ادامه گفت: من الان نمی‌خواهم وارد جزئیات شوم، اما اتفاقاتی در حال رخ دادن است که بخشی از این پول، مخصوصاً در برخی فروشگاه‌ها و فروشگاه‌های خرده‌فروشی، ممکن است به سمت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نرود و صرف هزینه‌ها یا کالاهای غیرضروری دیگری شود.

وی در ادامه گفت: یکی از بحث‌های جدی ما این است که حداقل کالری مورد نیاز مردم و حداقل کیلوکالری مورد نیاز آنها تأمین شود؛ چراکه اگر این اتفاق نیافتد، از طرف دیگر باید در مدت کوتاهی هزینه‌های گزافی را در حوزه درمان پرداخت کنیم.

قالیباف در ادامه گفت: بنابراین می‌خواهم تأکید کنم که در اجرای این طرح باید دقت کنیم تا مشکلات دیگری در بخش‌های دیگر برای ما ایجاد نشود.

وی در ادامه خطاب به مردم گفت: ما به مردم عزیزمان قول می‌دهیم که دولت و مجلس، کالابرگ را هم برای افرادی که باید در اولویت قرار بگیرند، دنبال کنند و هم تلاش کنند که ان‌شاءالله به سمت افزایش آن حرکت کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: اما در شرایط فعلی، باید همین تعهد موجود، چه از نظر اجرای آن که نباید با تأخیر مواجه شود و چه از نظر جلوگیری از انحراف منابع، به‌درستی انجام شود. حتماً می‌توانیم در نیمه دوم سال نیز به میزانی که در توان ما است، با اولویت‌بندی پلکانی حرکت کنیم؛ به این معنا که افرادی که نیاز بیشتری دارند و امروز تورم، فشار بیشتری بر آنها وارد کرده و در واقع بیشترین آسیب را می‌بینند، در اولویت افزایش کالابرگ قرار بگیرند.

وی در ادامه با تأکید بر استفاده صحیح از ظرفیت خزانه و ایجاد انضباط مالی گفت: حتماً باید بحث مربوط به استفاده درست از خزانه را باید دنبال کنیم. کاری که واقعاً انجام شد و پرداخت‌ها الکترونیکی شد، از ظرفیت‌هایی که واقعاً در خزانه هست باید به درستی استفاده کنیم. از تنخواه نیز باید به درستی استفاده کنیم.

قالیباف در ادامه گفت: همین الان با بحثی که در اوراق داریم، یک بخش اینجا در اوراق باید مورد توجه قرار گیرد. با این اتفاقی که در اوراق افتاده و در حقیقت سهم آن سود پول فراهم است، الان بانک‌ها حتماً نسبت به قبل آمادگی بیشتری در این زمینه دارند و دولت باید در وقت خودش این کار را انجام دهد. ما نباید اجازه دهیم این بدهی جاری که برای فروشگاه‌ها پیش می‌آید، اصلاً اتفاق بیافتد.

وی در ادامه گفت: بحث افزایش کالابرگ، یک موضوع دیگری است که من گفتم؛ این موضوع هم باید در حقیقت اعتمادسازی شود و در اجرا درست عمل کنیم تا مردم در این بخش دچار مشکل نشوند.

رئیس مجلس با اشاره به نکاتی که از سوی نمایندگان و مسئولان مطرح شد، گفت: ما بخشی از منابع را درست در آن جایی که باید هزینه کنیم، هزینه نمی‌کنیم. انضباطی که باید حاکم باشد، آن انضباط حاکم نیست.

وی افزود: من با اطلاع عرض می کنم که ما اکنون اطلاعات خوب و دقیقی نسبت به بحث تراستی‌ها داریم. باید آن نظم و نسق را به درستی در آنجا حاکم کنیم، پیگیری کنیم و بتوانیم این بحث را هم در حقیقت پیش ببریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط کشور در دوران جنگ تحمیلی اظهار کرد: فکر می‌کنم اول همه ما باید به این موضوع توجه داشته باشیم که در شرایط جنگ هستیم. یعنی مرتب خودمان را در این موضع قرار دهیم که به هر حال ما در حال یک جنگ تحمیلی هستیم.

وی در ادامه با اشاره به خسارت های ناشی از جنگ گفت: بله، ما آسیب‌های زیادی هم دیدیم. بزرگ‌ترین آسیب ما که قابل جبران نیست، امام شهید ماست؛ دیگر شهدای ما هستند. حتماً صدمات مادی هم دیدیم، چون در عموم صحبت‌ها به آن اشاره می‌شود.

قالیباف در ادامه گفت: اما از آن طرف بدانید که ما عزتمان را حفظ کردیم، شرفمان را حفظ کردیم، وطنمان را حفظ کردیم و استقلالمان را حفظ کردیم. در این جنگ نابرابر، پیروزی نظامی پیدا کردیم و در این جنگ نابرابر، پیروزی سیاسی پیدا کردیم.

رئیس مجلس در پایان گفت: این‌ها را باید مورد توجه قرار دهیم و با درایت و پختگی کار خود را پیش ببریم.

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