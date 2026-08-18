عراقچی:
تصور ایران ضعیف بهطورکامل از بین رفته است
وزیر امور خارجه با اشاره به تفاوت سیاست خارجی ایران نسبت به قبل از جنگ گفت: تصور ایران ضعیف از بین رفته است.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی دولت در خصوص تلاشهای دستگاه دیپلماسی در دو سال اخیر گفت: بهنظر من دوره پساجنگ سیاست خارجی ایران بهصورت کامل متفاوت از دوره قبل از جنگ خواهد بود، تصور ایران ضعیف بهطورکامل از بین رفته است.
وی افزود: روز دوم یا سوم جنگ بود که ترامپ توییتی زد و دو کلمه تسلیم بدون قیدوشرط را نوشت، و خب، دنبال تسلیم بودند، اما ناامید شدند، دنبال تغییر نظام رفتند ناامید شدند، دنبال تجزیه رفتند ناامید شدند، دنبال اغتشاشات داخلی رفتند، هر طرحی را که میتوانستند دنبال کردند و ناموفق ماندند در اینکه این جنگ را بتوانند بهسرعت به سرانجام برسانند.
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عراقچی در این مصاحبه درباره رایزنیهای دیپلماتیک در جنگ گفت: (به طرفهای دیپلماتیک) گفتم؛ "با توجه به نحوه حمله صورتگرفته توسط آمریکا ما پایگاههای آمریکایی را در منطقه که متأسفانه در خاک کشور شما قرار دارد مورد هدف قرار خواهیم داد. "، دنیا مسئولان ایرانی را هم دستکم گرفته بود.
هیچکس فکر نمیکرد که مسئولان یکی یکی شهید بشوند ولی دیگران مسئولیت خودشان را ترک نکنند، هیچ یک از کارمندان ما و هیچ یک از دیپلماتهای ما حتی کارمند محلی ما هم از کار خودش دست نکشید.
وزیر امور خارجه درباره مذاکرات با آمریکا گفت: در زمانی که آمریکاییها درخواست مذاکره را مطرح کردند آقای پزشکیان هم با توجه به دیدگاه همیشگی که داشتند معتقد بودند که باید بهاصطلاح به این درخواستها توجه کرد و ما راهی را برای خاتمه جنگ از همین طریق بتوانیم پیدا بکنیم، بعد از سه ماه ما رسیدیم به یادداشت تفاهم، تقریباً از بیست و دوم یا بیست و سوم اسفند که اولین پیامها آمد تا یادداشت تفاهمی که روز ۲۵ خرداد امضا شد سه ماه ما مذاکرات داشتیم، در همه این مسیر واقعاً آقای پزشکیان حامی اصلی ما بودند.
وی درباره انتخاب محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی بهعنوان رئیس تیم مذاکرهکننده گفت: انتخاب آقای قالیباف بهپیشنهاد آقای رئیس جمهور بود و ایشان این پیشنهاد را دادند، حتی در صورتجلسه که تهیه شد ایشان اصرار کردند که باید اسم آقای قالیباف بهعنوان مسئول مذاکرات ذکر شود تا ایشان امضا کنند.