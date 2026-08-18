مخبر: روابط تهران و پکن راهبردی است
مشاور و دستیار رهبر انقلاب با تاکید بر ضرورت اهتمام در پیگیری برنامه ۲۵ ساله همکاریهای مشترک، گفت: روابط ایران و چین، راهبردی است و ظرفیتهای موجود میان دو کشور باید مورد استفاده قرار گیرد.
به گزارش ایلنا، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در دیدار «جین، زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین، ضمن گفتوگو درباره روابط تهران و پکن، بر ظرفیتهای موجود برای توسعه همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف، بهویژه توسعه همکاری میان شرکتهای دانشبنیان و همچنین نقش طرفین در صلح و ثبات منطقه تأکید کرد.
در این دیدار که صبح امروز (سهشنبه) انجام شد، محمد مخبر با تأکید بر استحکام درونی جمهوری اسلامی ایران در جنگی که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به راه انداختهاند، گفت: ایران همواره با تأکید بر عدم آغازگری جنگ، اثبات کرده که میتواند به هرگونه تهاجمی پاسخ پشیمانکننده بدهد؛ همانطور که در جنگهای اخیر نیز آمریکا با همه توان نظامی خود مجبور به پذیرش اراده و توان نظامی ایران و عقبنشینی شد.
وی افزود: جمهوری اسلامی با همسایگان و متحدان خود روابط حسنه دارد، اما تمامی ارکان قدرت ایران در مقابل دشمن خارجی و تجاوز، همسو، متحد و متفق هستند و مردم، دولت و نیروهای مسلح همواره برای پاسخ به هرگونه تجاوز سیاسی، روانی و نظامی دشمن آمادگی کامل دارند.
مخبر با اشاره به آثار حضور و اقدامات آمریکا در منطقه تأکید کرد: تهدید صلح و ثبات در منطقه خلیج فارس از سوی آمریکا به ضرر همه کشورهاست و ایران حتماً میتواند در شرایط فعلی، صلح و ثبات منطقه را با محوریت کشورهای منطقه تأمین کند و کشورهای منطقه و همسایگان نیز میتوانند با تکیه بر ظرفیتهای خود، امنیت و ثبات منطقه را دنبال کنند.
مشاور و دستیار مقام معظم رهبری در ادامه با تاکید بر ضرورت اهتمام جدی در پیگیری برنامه ۲۵ ساله همکاری های مشترک فی مابین، گفت: روابط ایران و چین، راهبردی است و ظرفیتهای موجود میان دو کشور باید بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیت چین در عرصه روابط بینالملل تصریح کرد: چین میتواند با ظرفیتهای بالای خود در روابط بینالملل، بازیگری مؤثر باشد و به یکجانبهگرایی آمریکا که تهدیدکننده امنیت و اقتصاد جهانی است، پاسخ دهد.
وی همچنین بر ظرفیتهای علمی و فناورانه کشور تأکید کرد و گفت: شرکتهای دانشبنیان با ظرفیتهای بسیار بالا آماده همکاری روزافزون با چین و توسعه فناوریهای بومی هستند که این همکاری میتواند برای دو کشور در حوزه اقتصاد دانشبنیان منشأ اثر باشد.
در ادامه این دیدار، «جین، زونگ پی وو» سفیر جمهوری خلق چین در ایران نیز با تشکر از دکتر محمد مخبر، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری، روابط دو کشور را دوستانه و راهبردی دانست و گفت: روابط ایران و چین ظرفیت توسعه دارد.
وی افزود: ما جزو نخستین کشورهایی بودیم که تجاوز آمریکا به ایران را محکوم کردیم و شهادت رهبر ایران را تسلیت گفتیم و معتقدیم مردم ایران دوستدار کشور و استقلال خود هستند.
سفیر چین در ایران با تأکید بر اینکه سطح روابط دو کشور همچنان ظرفیت توسعه دارد، اظهار کرد: مقاومت و ایستادگی مردم ایران و محوریت مردم در مقابل هژمونی آمریکا را ارج مینهیم.
جین، زونگ پی وو با اشاره به ظرفیتهای موجود در سازمان همکاری شانگهای و بریکس گفت: به دنبال این هستیم که در ظرفیت شانگهای و بریکس، توسعه عادلانهای در روابط با کشورها، بهویژه ایران، داشته باشیم و این اتفاق در آیندهای نزدیک رخ خواهد داد.
وی با اشاره به نقش جمهوری اسلامی ایران در تحولات منطقهای اظهار کرد: ایران همواره نقش مؤثری در صلح و ثبات منطقهای داشته و این امر میتواند در گسترش ارتباطات با چین و همسایگان در آینده نزدیک رو به تزاید و توسعه برود.
وی افزود: روابط ما نزدیک به ۶ دهه در سطح عالی بوده و این امر در آینده نزدیک هم میتواند توسعه پیدا کند و پکن در شرایط فعلی به دنبال گسترش روابط دیپلماتیک با تهران است.
سفیر جمهوری خلق چین در ایران با تأکید بر ظرفیتهای مشترک دو کشور گفت: ما دارای پتانسیل ها و ویژگی های مشترک سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستیم که دو کشور ایران و چین را به یکدیگر نزدیکتر میکند.
وی تأکید کرد: روابط ایران و چین ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه دارد و همکاری میان دو کشور در حوزههای مختلف میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود در روابط دوجانبه، سازمان همکاری شانگهای و بریکس، بیش از پیش گسترش پیدا کند.