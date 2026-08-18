جانبازان، الگوی ماندگار رشادت و جوانمردی در دفاع از ایران اسلامی هستند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، مراسم بزرگداشت و تجلیل از جانبازان جنگ رمضان و جمعی از ایثارگران پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر با حضور فرماندهان و کارکنان این یگان برگزار شد.

در این مراسم، امیر سرتیپ دوم خلبان عباس پورشعبانی، جانشین پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و آزادگان و تجلیل از جانبازان، به رشادت‌های رزمندگان در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: فداکاری‌های رزمندگان و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس، الگویی بی‌نظیر از رشادت، ایثار و جوانمردی در تاریخ کشور عزیزمان ایران است.

وی افزود: این الگوی روشن، بار دیگر در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم خود را نشان داد و موجب شد چشم جهانیان در برابر شجاعت و دلیرمردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خیره بماند.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوذر واعظی‌نیا هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی های ارتش در استان بوشهر و رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوایی شهید یاسینی، به تبیین جایگاه معنوی مجاهدان و ایثارگران پرداخت و با اشاره به فداکاری جانبازان در راه دفاع از دین و میهن اظهار داشت: اجر و پاداش شما جانبازان عزیز که در راه خدا مجاهده کرده و جان خود را که بالاترین سرمایه مادی انسان در دنیاست، بر کف دست نهاده و در برابر دشمن سینه سپر کردید، در پیشگاه خداوند متعال بسیار بزرگ و بی‌کران است.

رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه هوایی شهید یاسینی بوشهر خاطرنشان کرد: ایثار و مجاهدت جانبازان و رزمندگان، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و الگویی برای نسل‌های آینده است و پاسداشت این فرهنگ، وظیفه همه آحاد جامعه و مسئولان است.

در پایان این مراسم، از جانبازان و ایثارگران حاضر در این آیین تجلیل و قدردانی شد.

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