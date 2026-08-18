حضور رییس جمهور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید
رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید انقلاب اسلامی حضور یافت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان عصر امروز سهشنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور در مراسم چهلم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیتالله خامنهای، یاد و خاطره آن رهبر شهید و والامقام را گرامی داشت.
این مراسم با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تداوم راه و آرمانهای ایشان تأکید کردند.