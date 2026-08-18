حضور رییس جمهور در مراسم بزرگداشت چهلمین روز خاکسپاری رهبر شهید

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان عصر امروز سه‌شنبه ۲۷ مردادماه ۱۴۰۵، با حضور در مراسم چهلم تشییع و تدفین رهبر شهید انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، یاد و خاطره آن رهبر شهید و والامقام را گرامی داشت.

این مراسم با حضور پرشور و گسترده اقشار مختلف مردم و جمعی از مقامات لشکری و کشوری برگزار شد و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی، بر تداوم راه و آرمان‌های ایشان تأکید کردند.

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