دبیر شورای اطلاعرسانی دولت:
با ساختارهای موازی و تصمیمگیریهای متعدد، کار اطلاعرسانی پیش نمیرود
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت با انتقاد از تعدد ساختارها و مراکز تصمیمگیری در حوزه اطلاعرسانی، تأکید کرد که تداوم این موازیکاریها مانع چابکی نظام ارتباطی کشور میشود و گفت: برای ارتقای سرمایه اجتماعی، باید به جای تصمیمگیریهای پراکنده، با جامعه وارد گفتوگو شویم و نظام اطلاعرسانی و ارتباطی کشور را اصلاح کنیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمد گلزاری، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت در میزگردی که با هدف بررسی رویکردها و چالشهای اطلاع رسانی و با حضور معاون پیشین وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوازدهم و دبیر شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم برگزار شد، گفت: مسئله اصلی ما در حاکمیت، نوع نگرش به افکارعمومی است و این مسئله برای امروز و دیروز نیست؛ سالها است که نسبت به افکارعمومی رفتار متفاوتی داریم، چه در دولت باشیم و چه در سایر بخشهای حاکمیتی.
گلزاری با اشاره به انتقادات از حوزه اطلاع رسانی در تمام دولتها گفت: در پایان دولت جناب آقای خاتمی، رهبرشهید انقلاب تأکید کردند که کارهای خود را بیشتر برای مردم توضیح دهید و اقداماتی را که انجام شده است برای مردم تبیین کنید. در دولت بعدی نیز همین مسئله وجود دارد، در دولت آقای دکتر روحانی نیز همین است و در دولت شهید رئیسی نیز رهبر شهید از اطلاعرسانی گلایه دارند. در همین دولت نیز باز گلایه میشود که چرا با وجود کارهایی که دولتها انجام میدهند و زحماتی که میکشند، این اقدامات دیده نمیشود. این مسئله یک دولت یا دو دولت نیست؛ یک مسئله قدیمی و یک مسئله نگرشی است. در تمام این دههها نتوانستیم این موضوع را حل کنیم که نسبت ما با افکارعمومی و مردم چیست؛ حاکمیت چگونه میخواهد دستاوردهای خود برای مردم و زحماتی را که کشیده است، تبیین کند و کجا باید صدای مردم را بشنود.
وی افزود: در نتیجه همین چالشها و احتمالا باهدف حل این مسائل، آمدند و داخل دولت ساختار جدید وارد کردند اما در عمل مسیر، مسیر سخت و سخت تر شده است. وقتی از اطلاعرسانی دولت صحبت میکنیم، یعنی چه؟ یعنی شورای اطلاعرسانی دولت؟ نخیر اینطور نیست. در همین نهاد ریاست جمهوری، معاونت ارتباطات رئیس جمهور یک ساختار برای خود دارد، معاونت ارتباطات معاون اول یک ساختار دیگر دارد. معاونت مطبوعاتی یک ساختار دیگر و به همین صورت انواع قرارگاهها و اندیشکدهها و ... ایجاد شده است.
وی افزود: در خود حاکمیت و در سطح بالادستی نیز همین اتفاق افتاده است. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی سالهای سال است که یک نهاد بالادستی است و معاونت ارتباطات آن از زمان دولت سازندگی این ظرفیت را داشته که در حوزه اطلاعرسانی، تصمیمگیر نهادی باشد؛ اما بعدها انواع نهادهای تصمیمگیرنده متفاوت ایجاد میشود.
گلزاری در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان اینکه اگر برای افزایش سرمایه اجتماعی کاری نکنیم، سرمایه اجتماعی ما مدام کم خواهد شد، گفت: در بعضی مقاطع نیز میتوانیم کارهایی انجام دهیم که به سرمایه اجتماعیمان بیفزاید.
وی افزود: در همه دولتها بحرانهایی داریم که کاملاً معلوم است سرمایه اجتماعیسوزهستند. در همه دولتها این موارد را پیدا میکنیم. این موضوع مربوط به یک دولت و دو دولت نیست، زمانی که مجموعهای از حوادث پیش میآید، با مردم گفتوگو نمیکنیم، افکارعمومی را نمیشناسیم و بعد فکر میکنیم راهحل، ایجاد ساختار جدید است و مدام ساختارجدید ایجاد میکنیم. مثلا در خود دولت، انواع شوراها تشکیل میشود. دوستان همه در دولت سابقهشان از من بیشتر است؛ چهار نفر که با هم کار میکنند، یک کلونی تشکیل میدهند و بعد تصمیم میگیرند که شورای دیگری تشکیل شود. این تجربه تلخ را مدام تکرار میکنیم و جلو میرویم. اینطوری کار پیش نخواهد رفت.
وی با اشاره به اقدام انجام شده ازسوی شورای اطلاع رسانی دولت که با مصوبه هیات وزیران انجام شده است، گفت: از ما خواسته شده تا نظام جامع ارتباطی را یکبار بررسی کنیم. تصمیم گرفتیم واقعاً با یک مسیر سهگانه، این نظام را بازطراحی کنیم. ما در راستای اجرای این مصوبه هیات وزیران، نظام ارتباطی و اطلاع رسانی در 23 کشور را بررسی کردیم.
وی ادامه داد: 23 کشور را با دستهبندیهای متفاوت بررسی کردیم؛ کشورهایی که نظام سیاسیشان به ما نزدیک است، کشورهایی که متفاوت هستند و کشورهای همسایه. چهار یا پنج گروه درست کردیم، نظام ارتباطات دولتی 23 کشور را بررسی و با آن مقایسه کردیم. همچنین با عزیزانی که در ادوار مختلف در حوزه اطلاعرسانی مسئولیت داشتند نیز تا آنجا که توانستیم مصاحبه کردیم؛ یعنی یک مطالعه تطبیقی انجام دادیم و مسیر مصاحبه را پیش بردیم. همچنین یک کار دانشگاهی را با اساتید دانشگاه دنبال کردیم و از آنها خواستیم آسیبشناسی کنند و بر مبنای اینها بازطراحی انجام دهند. این پژوهش تمام شده، نهایی شده و یک پژوهش عملیاتی است که میتواند پیشنهاد و سازوکار داشته باشد و واقعاً میشود آن را به بحث گذاشت.
گلزاری تأکید کرد: شاید اصلیترین حرف این باشد که تمام این نهادهای موازی اطلاعرسانی را در کشور تجمیع کنیم؛ در خود دولت شروع کنیم و بعد با بخشهای حاکمیتی پیش برویم. وقتی از ارتباطات دولتی حرف میزنید، نمیتوانید سیاستگذاریهای پراکنده داشته باشید که آدمهای متعددی بیایند و تصمیم بگیرند و براساس اینکه امروز با یکدیگر خوشایند هستیم یا نیستیم، ساختار جدید بسازیم یا ساختارهایمان را قدرتمند یا ضعیف کنیم.
وی با اشاره به تجربه جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه گفت: جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به ما نشان داد اتفاقاً جایی در حوزه اطلاعرسانی میتوانیم متفاوت عمل کنیم که نظام ارتباطی چابک داشته باشیم. یعنی افراد بهسرعت به یکدیگر دسترسی دارند. به جای اینکه 20 جلسه بنشینیم، یک جلسه مینشینیم، چون امکان برگزاری جلسات متعدد وجود نداشت و موقعیت آن فراهم نبود و باید در سریعترین زمان ممکن تصمیم میگرفتیم.
گلزاری افزود: همه ما یک احساس نیاز و همگرایی بالا داشتیم و با یکدیگر کار کردیم. در همه بخشهای حاکمیت نتیجه این شد که در حوزه ارتباطی در جنگ، تمام رسانههای خارجی تا خود رئیسجمهور آمریکا اذعان کردند که ایران در این حوزه موفقتر بوده است.
وی ادامه داد: یکدفعه میبینید برای اولین بار سفارتخانههای ما پیام متفاوت تولید میکنند. این گفتوگوها و این کارها از یک احساس همبستگی، یک احساس همگرایی و یک چابکی به وجود آمده و در اینجا رفتار متفاوتی صورت گرفته است. امیدوارم بتوانیم هم در حوزه نگرشی که میشود درباره آن بحث و گفتوگو کرد و هم درباره باختهایی که دادهایم، تجربه کسب کنیم. نباید بر مبنای همان باختها باز رفتاری را انجام دهیم که در افکار عمومی باخت بدهیم، سپس از این باخت دوباره ساختار بسازیم و باز هم بینتیجه باشد.امیدوارم واقعاً در حکمرانی جدید، این تجربههای دو، سه دهه اخیر ما را به سمتی ببرد که حکمرانی اطلاعرسانی را کمی اصلاح کنیم.
گلزاری با اشاره به دو حوزه ارتباطات و اطلاعرسانی در دولت گفت: ما دو ستون داریم؛ یک حوزه ارتباطی و یک حوزه اطلاعرسانی. حوزه ارتباطی همان چیزی است که به آن ارتباطات دولتی میگوییم. بدون ساختار، ارتباطات دولتی مفهومی ندارد. در همه جای دنیا نیز همینطور است. اگر ساختار اطلاعرسانی آمریکا را بررسی کنید، از سخنگویی تا کاخ سفید، مشخص است ساختار اطلاعرسانی آن چیست؛ در بریتانیا، عراق و ترکیه و همه دنیا نیز ارتباطات دولتی یک اصطلاح علمی است، درباره آن بحث میشود و روی آن کار میشود.
گلزاری ادامه داد: ما خیلی در مورد ارتباطات دولتی به شکل دانشگاهی بحث نکردهایم و مفاهیم دانشگاهی این حوزه را به کشور وارد نکردهایم. بنابراین یک ستون، ارتباط و ارتباطات دولتی است و بال دیگر، حوزه اطلاعرسانی است که به نظرم بیشتر وجه رسانهای ماست.
وی با اشاره به وضعیت حوزه ارتباطات دولتی در کشور گفت: در بخش ارتباطات دولتی یا حوزه ارتباطی، یک موضوع، تکثر ساختارها و تکثر بخشهای تصمیمگیری است، اما مسائل متفاوت دیگری نیز وجود دارد. واقعاً وضعیت روابط عمومیها چگونه است؟ آیا یک تصویر کلی از وضعیت روابط عمومیها وجود دارد؟ چه چیزی کنار آن چسبیده است؟ ناکارآمدی. هر وقت کسی میخواهد درباره روابط عمومی صحبت کند، در کنارش حتماً عبارت ناکارآمدی را هم میگذاریم.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت افزود: واقعیت این است که روابط عمومی در ساختار نظام اداری ما ضعیفترین بخش است. براساس آنچه از سازمان اداری و استخدامی برداشت کردم، حدود پنج هزار شغل روابط عمومی داریم و حدود سه هزار نفر در پستهای مربوط به آن مشغول هستند. بخشی از این سه هزار نفر نیز نیروهای غیرکارشناسی هستند و در حوزههایی غیر از روابط عمومی فعالیت میکنند.
وی گفت: در ادارات، روابط عمومی تقریباً به محل تبعید تبدیل شده است؛ یعنی وقتی نمیخواهند از کسی در بخشهای دیگر استفاده کنند، میگویند برو در حوزه روابط عمومی کار کن. در نظام پرداخت نیز روابط عمومی جزو ضعیفترینها در همان اداره و سازمان است. در همان بخشها، بخشهایی وجود دارند که فوقالعادههای شغلی متفاوتی دارند.
گلزاری ادامه داد: بعد میبینید این همان روابط عمومی است که ساعت هشت شب، پنجشنبه یا جمعه، رئیس سازمان به آن زنگ میزند، چون گفتهاند روابط عمومی باید روابط عمومی رئیس باشد؛ باید در لحظه پاسخ دهد و همان لحظه خبری را منتشر یا پیگیری کند یا تلاش کند تا از یک کانال خبری حذف شود، چون علیه سازمان یا رئیس است.
وی با اشاره به وضعیت آموزش روابط عمومی گفت: در این بخش هم یک بههمریختگی را مشاهده میشود. به مرکز آموزشهای مدیریت دولتی بروید و آخرین آموزشها را ببینید؛ آموزشها تازه بهروز شدهاند، یعنی بعد از 17 سال. در حوزه روابط عمومی ببینم این آموزشها چیست و آیا با این میزان عقبافتادگی و با این میزان نگاه رئیسمحور در بالا، میتوانیم در این حوزه تحولی ایجاد کنیم؟
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت افزود: در مقابل، یک بدنه کارشناسی داریم که سالهاست حداقل مطالبات را دارد. اگر مدیران مسئول همیشه یکی از مسائلشان کاغذ یا به قول معروف یارانه بوده است، در روابط عمومی مسئلهشان ازلی و ابدی است؛ میگویند ارتقای شغلی ما چه میشود؟ ساختار ما ضعیف است.بنابراین این یک مسئله جدی است. اگر میخواهیم آن را درست کنیم، باید در ساختار اصلاحات انجام دهیم و نمیتوانیم بدون اصلاحات، چه کوچکسازی در نهادهای تصمیمگیر و چه اصلاح این حوزه در بدنه، کار را پیش ببریم.
گلزاری گفت: آقای دکتر پزشکیان معتقدند شبکه ارتباطی دولت باید از مرکز تا مرز و شهر تا روستا کشیده شود و همان چیزی که ما به آن «مرز تا مرکز» میگوییم، شکل بگیرد و تلاش میکنیم این اتفاق بیفتد.
وی ادامه داد: شما یک شبکه ارتباطی دارید؛ اصلاً حوزه اطلاعرسانی و صداوسیما را رها کنید. شما این شبکه را از معلمها و رسانههایی که در آموزش و پرورش هستند، از تهران تا روستا، دارید. همه آنها کانال و ارتباط دارند. همین شبکه را در بهداشت دارید و در بخشهای مختلف جامعه نیز وجود دارد. این شبکهها به هم پیوستهاند، اما پیام واحد، انسجام و آموزش ندارند. واقعاً کار بزرگی در حوزه ارتباطی دولت، یعنی نهضت و آموزش، لازم است.
گلزاری در ادامه با اشاره به حوزه اطلاعرسانی بهعنوان ستون دوم گفت: وقتی به حوزه اطلاعرسانی میرسیم هم مسائل کمی نداریم. امروز حوزه رسانه ما کجاست؟ ببینید با اقتصاد رسانه چه بلایی بر سر رسانه آوردیم. این موضوع را باید درست فهمید. مسئله سیاسی یا جریان رسانهای نیست؛ بچههای رسانه هر خبری را پوشش میدهند، چون اقتصاد رسانه ندارند و مجبورند این کار را انجام دهند. ما در تمام این سالها، گامبهگام رسانه را در اقتصاد ضعیف کردیم و در نتیجه، در مرجعیت نیز ضعیف شد. خبر را هم که نخواستیم به رسانه بدهیم، آن را صرفاً به پوشش اخبار مقامات محدود کردیم. بعد میگوییم چرا مرجعیت رسانه نداریم و چرا از فلان رسانه عقب میافتیم؟
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت ادامه داد: در دنیا، چون چیزی برای اقتصاد رسانه نگذاشتیم، رسانه ما رشد نکرد. من از سال 1375 که در خانه روزنامهنگاران کارم را شروع کردم و از سال 1379 وارد مطبوعات کشور شدم، آن روزها ما بعنوان روزنامه نگار و خبرنگار جزو طبقه متوسط به بالای جامعه بودیم؛ یعنی بهعنوان روزنامهنگار، اگر دو جا هم کار میکردیم، وضعیت متوسط واقعاً خوبی داشتیم. اما امروز بچههای ما در تحریریه باید چند جا کار کنند تا به حداقلها برسند. بعد میپرسیم چرا رسانه بینالمللی و رسانه منطقهای نداریم و چرا رسانههای ما نمیتوانند پا به پای رسانههای منطقه رشد کنند و اثرگذار باشند.
وی افزود: مسیری که در حوزه رسانه طی شده، با برنامه یا با تغافل، هر چیزی که باشد، من کاری به آن ندارم؛ اما به دلایل متعدد، به خاطر اینکه باز فکر میکنیم باید اثرگذاری رسانهها را در اختیار بگیریم، کاری کردیم که رسانهها ضعیف و ضعیفتر شوند. امروز تیراژ روزنامهها را با دهه 70 و دهه 80 مقایسه کنیم و همین افول را ببینیم. برای آن چه اتفاقی افتاد؟ این افول در صداوسیما نیز اتفاق افتاده است. آمدیم یک چیز دیگر را درست کنیم؛ یک چیز را خراب کردیم. در اصل 44 گفتیم همه چیز خصوصی شود، اما صداوسیما خصوصی نشود. کاری ندارم که چطور شد، اما گفتیم صداوسیما نشود.
گلزاری با اشاره به فضای مجازی گفت: قبل از وقایع دیماه، در یکی از جلسات قرارگاه امام صادق(ع) که شهید لاریجانی نیز حضور داشت. به آقای لاریجانی گفتم مرکز پژوهشهای مجلس و جاهای مختلف میگویند مردم 34 یا 35 درصد اخبارشان را از صداوسیما میگیرند و 32 درصد را از اینستاگرام. باید قبول کنیم؛ اینستاگرام امروز افکار عمومی ما را شکل میدهد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت تصریح کرد: اگر اتفاقی در کشور بیفتد، مسئلهاش این است که سازماندهی در اینستاگرام داریم یا نداریم. ما عقبیم. این همه آقایان قرارداد دارند و حرف دارند و همه میگویند در اینستاگرام فعالیم؛ امروز روز عمل است. قرارگاههایی که این همه بودجه میگیرند، امروز باید عمل کنند. الان وقت عمل است. میخواهم بگویم ما در فضای مجازی هم مثل رسانه، مرجعیت خودمان را تخریب کردیم. فضای مجازی را با رویکردهایی که داشتیم، تضعیف کردیم و هنوز هم درگیر داستان فیلترینگ و محدودیتها هستیم؛ چون بخشی از افرادی که در تصمیمگیری بودند، هنوز هستند و از دولت سیزدهم تا دولت چهاردهم نتوانستیم خیلی از مسائل را حل کنیم.
گلزاری گفت: مدام تلاش میکنیم و میگوییم این خطاست و اشتباه است. در فضای مجازی نیز تکلیفمان با صداوسیما مشخص است. مسئله صداوسیما هم سیاسی است و هم نیست. همانطور که درباره اطلاعرسانی گفتم، از دولت آقای خاتمی میتوانید مسئله پیدا کنید. دعوای دولتها با صداوسیما همیشه بوده و انگار ازلی و ابدی است. این دعوا هم عملکردی است، هم اطلاعرسانی و هم سیاسی و یک مسئله آن نیز افکار عمومی است. افول برنامهها و افول اینکه مردم حداقل چند ساعت بتوانند وقت خود را در صداوسیما بگذرانند، موضوعی است که وجود دارد.
گلزاری تأکید کرد: میخواهم بگویم ما مسئله ساختار و آموزش و ضعف داریم و مسئله افکار عمومی و افول نیز داریم.
وی با اشاره به برخورد با رسانهها گفت: درباره درستی یا نادرستی قضایی آن کاری ندارم، اما همه شما دیدید که امروز مثلاً دادستانی علیه یک پلتفرم اینترنتی و رسانه آزاد اعلام جرم کرده است. اصلاً چرا به این مسیر میرویم؟ حالا بعدش چه میشود؟ من البته از دوستان وزارت ارشاد میخواهم که چون دیدم در اطلاعیه آمده است، اگر قرار است مجوز بدهند، سریع به آن مجوز بدهند؛ اما میخواهم بگویم اصلاً بستیم یا برخورد کردیم، بعدش چه میشود؟
گلزاری ادامه داد: این دور باطل را مدام پیش میبریم و بعد به نقطهای میرسیم که در افکار عمومی با مشکل مواجه میشویم. فکر میکنم اگر میخواهیم در حکمرانی جدید تحول بزرگی ایجاد شود، بدون شک یکی از ستونهای اصلی که رابطه حاکمیت با مردم را شکل میدهد و توسعه ایران را شکل میدهد، نظام ارتباطی و اطلاعرسانی است. این امر بدون تغییرات بنیادین، چه در بال ارتباطی و چه در حوزه اطلاعرسانی، واقعاً شدنی نیست و اگر این تغییرات را انجام ندهیم، مخاطرات آن بدون شک بیشتر خواهد شد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت، با اشاره به تجربه اجرای قانون مرتبط با بنزین و بحرانهای ایجادشده در این زمینه، اظهارکرد: بنزین در اجرای قانونی که مصوب شد و اجرای آن در سال گذشته، بحران زیادی داشت؛ به این دلیل که از سال 1398 مسئله بنزین تقریباً بهعنوان یک سیاست اصلاح قیمتی منتفی شده بود. تمام فرآیندهای رسانهای آن سال نیز انجام شده بود؛ مجموعه جلسات متعددی با رسانهها، جامعهشناسان و گروههای مختلف برگزار شده بود.
وی ادامه داد: جمعبندی ما این بود که تمام این جلسات و تمام اقناعهای فوکوسگرافی جواب نخواهد داد؛ زیرا آدمها و رسانهها مرجعیت خود را در جامعه از دست دادهاند و این مرجعیت دیگر به آن شدتی نیست که فکر کنیم اگر مثلاً 20 نفر از استادان جامعهشناسی، 30 نفر از فعالان سیاسی از جریانهای مختلف یا همه رسانهایها و کانالهای تلگرامی را دعوت کنیم و با آنها جلسه بگذاریم، این موضوع در جامعه اثرگذاری داشته باشد. اینکه چرا این اتفاق افتاده است، موضوع بحث من نیست، اما به هر حال جمعبندی ما این بود. این به آن معنا نیست که نباید با این افراد صحبت میکردیم؛ با آنها صحبت کردیم، اما جمعبندی این شد که قبل از اجرا باید اتفاقی که قرار است رخ دهد، علنی گفته شود و این موضوع باید در خود کف جامعه مورد بحث قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: در جاهایی که دسترسی ما به حوزههای افکار عمومی ضعیفتر است، قبلاً فکر میکردیم این دسترسی قوی است، اما جمعبندی این بود که اجازه دهیم خود افکار عمومی با خودش بحث کند؛ یکی بگوید اشتباه میکنید و دیگری بگوید این اصلاً چه قیمتی دارد و ارزشش را ندارد. باید این اتفاق میافتاد. در کنار آن، باید یک مرکز تصمیمگیری شکل میگرفت و این استراتژی دوم بود. وقتی آن کارگروه با جامعه حرف میزند، ممکن است دو تا از حرفهایش درست باشد؛ اما اگر قرار باشد بعد از این همه گفتوگو بگوییم «باز هم ما کار خودمان را میکنیم»، چه کاری انجام دادهایم؟ وقت همه را گرفتهایم.
گلزاری افزود: این موضوع به مدل تغییر قانون در خودروهای نوشماره رسید. بررسی کردیم و دیدیم یکی از مهمترین ابهامات جامعه، سهمیه بنزین خودروهای نوشماره است و آمدیم گفتیم که این موضوع اصلاح میشود. این موضوع را قبل از اجرا شنیدیم، اصلاح کردیم و بعد اجرا شد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت تأکید کرد: بنابراین مدل این بود که تصمیم گرفتیم یک اقناع افقی داشته باشیم و به جای اینکه از این به بعد اقناع عمودی داشته باشیم و از بالا بگوییم چه اتفاقی میافتد، باید این مسیر به یک اقدام افقی تبدیل شود. حتماً باید با جامعه، با فاصله و تمام موضوع گفته شود و با گروههای مرجع درباره آن بحث شود، اما نه به این معنا که آنها باید با جامعه حرف بزنند؛ خودمان باید با جامعه حرف بزنیم، اما یک مرکز پردازش برای این حرف زدن میخواهیم.
گلزاری در ادامه به تجربه اخیر در استان کرمان اشاره کرد و گفت: یک مصداق دیگر در کرمان داشتیم. اتفاقی که داشت میافتاد، اصلاً هیچگونه پیوست اطلاعرسانی به این شکل برای آن طراحی نشده بود. تصور این بود که این یک موضوع استانی است و اصلاً مهم نیست؛ در استان و شورای تأمین استان آن را حل میکنیم. من شب قبل متوجه شدم و دیدم یکی از معاونان استانداری صحبت میکند. پیگیری کردم و گفتم آیا هنوز در حال بررسی است؟ گفتند به جایی نرسیدهایم. گفتیم پس دارند بررسی میکنند و ما هم پیگیری میکنیم.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت افزود: فردای آن روز گفتم تمام تلاش این است که به مجموعه استان و بخشهای مختلف حاکمیتی که تصمیم گرفتهاند، بگوییم این موضوع استانی نیست؛ شما متوجه نیستید که این خبر چگونه ضریب میگیرد و بالا میرود و ملی میشود. در حالی که همه تلویزیون استان زیرنویس میرفت و قرار بود از ساعت 12 شب این موضوع اجرا شود، در نهایت با پیگیریها اجرای آن در لحظه آخر منتفی شد. این به خاطر این است که مسئله را نفهمیدیم و فکر کردیم بدون اینکه حرفی بزنیم، قرار است واقعاً مسئله استان را حل کنیم.
گلزاری گفت: باید حرف زده میشد. ما سه استان داشتیم که به خاطر محاصره واقعاً درگیر مسئله بنزین بودند و البته قاچاق نیز به آن اضافه میشود، اما نفهمیدیم که این موضوع باید وارد فرآیند گفتوگوی عمومی شود.
وی با اشاره به جلوگیری از بروز این اتفاق در کرمان اظهار کرد: این اتفاق داشت رخ میداد که جلوگیری شد. من همان موقع هم گزارش دادم که موضوع بنزین در 48 ساعت، بیش از 200 میلیون بار در فضای مجازی و سامانههای رصد دیده شده است. من فکر میکنم دولتها در بحرانهای حوزههای مختلف، تیمها و گروههای مختلفی دارند که واقعاً میتوانند بحرانها را هم رصد و هم تحلیل کنند، اما اینکه بعد از آن چه اتفاقی میافتد، به مشکل نظام تصمیمگیری یا یکسری مسائل پیچیده برمیگردد؛ بهگونهای که برای یک تصمیم باید با دهها جا هماهنگ شود و دهها گروه دیگر درگیر میشوند و تصمیمگیری مدام عقب میافتد و سختتر میشود.
وی افزود: در شناخت موضوع، فکر نمیکنم مسئله این باشد. یک روزی که با آقای دکتر حاجمیرزایی، قبل از این دولت، کتابی را درباره مسائل آموزش و پرورش پیدا کردیم که فکر میکنم مربوط به 60 سال پیش بود. آن را میخواندیم و میگفتیم حالا چقدر فرق کرده است. بعد خط بهخط میخواندیم و میدیدیم چندان فرقی نکرده است. برای مسائل همیشگی با راهحل همیشگی، قطعاً به تغییر نمیرسیم. من معتقدم باید یکسری چیزها در حکمرانی جدید تغییر کند.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت گفت: درست است، میشود برگردیم عقب و از این دست نوشتهها باز هم پیدا کنیم. اگر ما نفهمیم که آیا اقتصاد مسئله بوده، آیا مردم بعد از جنگ 12 روزه احساس کردند که همهچیز به تنظیمات کارخانه برگشته، آیا سرمایه اجتماعی ما در تمام این سالها مستهلک شده است، اگر نتوانیم ابعاد یک بحران را دقیق بررسی کنیم و بخواهیم موضوع را تکساعتی و تکعاملی پیش ببریم، باز تکرار میشود.
وی با اشاره به وقایع دی ماه افزود: فکر میکنم در این حادثه، بهرغم تمام غمبار بودن آن و جان باختن عزیزانی در ایران که واقعاً حادثه بسیار بسیار تلخی بود، دولت هم از ابتدا حرف زد، هم عذرخواهی کرد، هم برای اولین بار اسامی را منتشر کرد و سعی کرد راهی را برود که با حوادث دیگر متفاوت باشد و در اندازه و سهم خودش، رفتار و گفتوگوی متفاوتی با مردم را در پیش بگیرد.
دبیر شورای اطلاعرسانی دولت اظهار کرد: فکر میکنم این را میشود رصد و بررسی کرد و با نمونههای مشابهی که ما در سالهای گذشته داشتیم، مقایسه کرد، ولی همچنان امیدوارم که نوع نگاه تعاملی با افکار عمومی بهصورت اساسی تفاوت کند.