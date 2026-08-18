گودرزوندچگینی با اشاره به جلسه با سرپرست وزارت دفاع مطرح کرد؛
تاکید اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بر تقویت بنیه دفاعی
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز این کمیسیون با سرپرست وزارت دفاع، گفت: در این نشست آخرین وضعیت عملکرد وزارت دفاع، خسارات وارده، تقویت بخشهای مختلف نیروهای مسلح و مسائل معیشتی و منابع انسانی مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون بر آمادگی خود برای حمایت و پشتیبانی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، مهرداد گودرزوند چگینی، در تشریح نشست عصر امروز (سهشنبه، ۲۷ مردادماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گفت: در این جلسه، گزارشی از سوی سرپرست وزارت دفاع و معاونان این وزارتخانه درباره عملکرد وزارت دفاع در حوزههای مختلف ارائه شد.
نماینده مردم «رودبار» در مجلس شورای اسلامی افزود: در این گزارش موضوع خسارات وارده، تقویت بخشهای مختلف وزارت دفاع و بهویژه نیروهای مسلح و همچنین وضعیت و نیازهای بخشهای مختلف این وزارتخانه مورد بررسی قرار گرفت.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: مسائل مربوط به منابع انسانی، شرکتهای وابسته به وزارت دفاع و سایر موضوعات مرتبط نیز در این جلسه مطرح و درباره آنها بحث و تبادل نظر شد.
گودرزوند چگینی با اشاره به دغدغههای نمایندگان در این نشست، اظهار کرد: یکی از مهمترین مسائل مورد تأکید نمایندگان، ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور و همچنین توجه جدی به منابع انسانی وزارت دفاع و نیروهای مسلح بود؛ در این زمینه هم مسائل معیشتی نیروهای مسلح و هم وضعیت دفاعی کشور مورد توجه قرار گرفت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تأمین و تقویت منابع مالی وزارت دفاع از طرق مختلف نیز در جلسه مورد بحث قرار گرفت، تصریح کرد: نمایندگان بر ضرورت پشتیبانی همهجانبه از وزارت دفاع و نیروهای مسلح تأکید داشتند و آمادگی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات برای حمایت و کمک به این مجموعه مد نظر قرار گرفت.
نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: ارتش، سپاه، فراجا و سایر بخشهای نیروهای مسلح، مجموعههایی هستند که در حوزه دفاع و امنیت کشور نقشآفرینی میکنند و مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه خود را موظف به حمایت و پشتیبانی از آنها میداند.