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نمایندگی وزارت خارجه پیگیر سرنوشت دریانوردان هرمزگانی

نمایندگی وزارت خارجه پیگیر سرنوشت دریانوردان هرمزگانی
کد خبر : 1827542
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رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: پیگیری آگاهی از سرنوشت صیادان بندرلنگه‌ای که هفت روز است از دریا برنگشته‌اند، در دستور کار است.

به گزارش ایلنا،  محمد سلیمانی رئیس نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان گفت: نام و مدارک هویتی چهار صیاد گم شده اهل و ساکن غرب هرمزگان، به نمایندگی وزارت امور خارجه در هرمزگان تحویل شده است.

وی گفت: دیروز دوشنبه، بیست و ششم مرداد با مراجعه حضوری خانواده‌ها به این نمایندگی در بندرعباس، مدارک هویتی صیادان و گزارش بازنگشتن آنان از دریا دریافت شد و با توجه به گزارش خانواده ها، و هر گونه احتمال، از فوت تا دستگیری توسط گارد‌های ساحلی کشور‌های حاشیه خلیج فارس، کار اداری و مکاتبه نمایندگی وزارت امورخارجه در هرمزگان، با دفاتر و سفارتخانه‌های کشورمان در کشور‌های عمان، امارات و قطر در دستور کار قرار گرفت.

از هفت روز پیش تاکنون، گم شدن سیزده صیادی که از اسکله‌های گشه بندرلنگه و بندرکنگ، برای صید ماهی به دریا رفته و هنوز بازنگشته‌اند، به یک خبر پر تکرار در هرمزگان تبدیل شده است.

فواد مرادزاده فرماندار شهرستان بندرلنگه هم، در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نام و نشانی سیزده صیاد مفقودی را اعلام و تایید کرد، این صیادان، به دریا رفته و هنوز بازنگشته‌اند و کار بررسی فنی، برای یافتن آنان در منطقه محل صید، در آب‌های حوالی جزیره سیری بی فایده بوده و همچنان از سرنوشت آنان اطلاعی موثق به دست نیامده است.

خروج ناخواسته صیادان از آب‌های کشورمان و ورود اشتباهی به آب‌های کشور‌های همسایه یکی از احتمال‌های رخ داده برای این صیادان است.

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