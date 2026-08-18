در گفتوگوی صمیمانه سخنگوی وزارت امور خارجه و استاد هوشنگ مرادی کرمانی مطرح شد:
داستان «پروانه» و معصومیت کودکان شهید میناب
سخنگوی وزارت امور خارجه میزبان استاد هوشنگ مرادی کرمانی، داستاننویس برجسته حوزه کودک و نوجوان بود و در پی این دیدار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه ایکس منتشر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دراین خصوص در شبکه ایکس نوشت:
«دوشنبه عصر، استاد هوشنگ مرادی کرمانی، چهره نامآشنای ادبیات معاصر ایران و نویسنده صدها داستان ماندگار ــ از «قصههای مجید»، «خمره» و «مربای شیرین» گرفته تا «مهمان مامان»، «چکمه»، «کاکلی» و «تیکتاک» ــ که مطالعه آثارشان و تماشای فیلمهای اقتباسشده از آنها برای نسل ما بخشی از خاطرات شیرین دوران کودکی و نوجوانی است، میهمان ما بودند؛ دیداری برای گرامیداشت یاد و خاطره 168 پروانه معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و بازخوانی کتابی با همین عنوان، «پروانه»، که سالها پیش ایشان با موضوع کودکان قربانی جنایات جنگی نگاشتهاند.
از استاد مرادی کرمانی که همواره راوی نجابت، معصومیت و امید بودهاند، بهخاطر کوشش مداومشان در ترویج فرهنگ «انسانیزیستن» و حرمتگذاری به ارزشهای انسانی قدردانی میکنیم.»