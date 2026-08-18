داستان «پروانه» و معصومیت کودکان شهید میناب

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه دراین خصوص در شبکه ایکس نوشت:

«دوشنبه‌ عصر، استاد هوشنگ مرادی کرمانی، چهره نام‌آشنای ادبیات معاصر ایران و نویسنده صدها داستان ماندگار ــ از «قصه‌های مجید»، «خمره» و «مربای شیرین» گرفته تا «مهمان مامان»، «چکمه»، «کاکلی» و «تیک‌تاک» ــ که مطالعه آثارشان و تماشای فیلم‌های اقتباس‌شده از آنها برای نسل ما بخشی از خاطرات شیرین دوران کودکی و نوجوانی است، میهمان ما بودند؛ دیداری برای گرامیداشت یاد و خاطره 168 پروانه معصوم مدرسه شجره طیبه میناب و بازخوانی کتابی با همین عنوان، «پروانه»، که سال‌ها پیش ایشان با موضوع کودکان قربانی جنایات جنگی نگاشته‌اند.

از استاد مرادی کرمانی که همواره راوی نجابت، معصومیت و امید بوده‌اند، به‌خاطر کوشش مداومشان در ترویج فرهنگ «انسانی‌زیستن» و حرمت‌گذاری به ارزش‌های انسانی قدردانی می‌کنیم.»

انتهای پیام/