قشقاوی در تشریح نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس:
وزیر ارتباطات درباره محدودیتهای پلتفرمهای خارجی در دوران جنگ پاسخ داد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به سوال نمایندگان درباره نحوه باز و بسته شدن پلتفرمهای خارجی پاسخ داد.
به گزارش ایلنا، حسن قشقاوی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح دستورکار نشست ظهر امروز (سهشنبه ۲۷ مردادماه) کمیسیون متبوعش، گفت: سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نشست امروز حضور داشت تا به سوال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پاسخ دهد.
وی اظهار کرد: محور سوالات مربوط به پلتفرمهای خارجی بود؛ مبنی بر اینکه چرا این پلتفرمها در شرایط جنگی باز و چرا بسته شدند.
قشقاوی افزود: آقای وزیر به سوالات پاسخ دادند و مقرر شد مستندات به نمایندگان سوالکننده ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تمام اقدامات صورتگرفته، اعم از باز و بسته شدن پلتفرمها و ...، بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی یا کمیته ویژه تشکیلشده در شورای عالی امنیت ملی که مخصوص همین امر تدوین شده، انجام شده است.
وی ادامه داد: برخی از سوالکنندگان قانع شدند و تعدادی دیگر نیز مهلت یکهفتهای و یکماهه برای قانع شدن خواستند و درخواست دریافت مستندات کردند تا نهایتاً تصمیمگیری کنند آیا این سوالات به صحن برود یا خیر.
قشقاوی خاطرنشان کرد: نکته مهم این بود که عموماً خارج از دایره وظیفه وزیر ارتباطات بود اما نتیجه به تشخیص نمایندگان سوالکننده مرتبط است.