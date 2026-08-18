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از ابتدای سال تا مردادماه؛

حدود ۲۶۰ همت در قالب طرح کالابرگ عملیاتی شده است

حدود ۲۶۰ همت در قالب طرح کالابرگ عملیاتی شده است
کد خبر : 1827527
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عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: از ابتدای سال تا مردادماه حدود ۲۶۰ همت در قالب طرح کالابرگ عملیاتی شده که بخشی از این منابع نیز با کمک بانک مرکزی تأمین شده است.

به گزارش ایلنا، قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، با اشاره به جلسه نظارتی امروز مجلس گفت: برای نخستین‌بار پس از جنگ ۴۰ روزه، سؤال از وزیر جهاد کشاورزی در صحن مجلس مطرح شد و نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند؛ در نتیجه وزیر جهاد کشاورزی کارت زرد گرفت.

وی افزود: بخش دیگری از جلسه امروز به بررسی وضعیت طرح کالابرگ با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون بانک مرکزی اختصاص داشت و موضوعاتی همچون منابع طرح، بدهی دولت به فروشگاه‌ها، دهک‌بندی، پرداخت‌ها و افزایش اعتبار کالابرگ مورد بررسی قرار گرفت.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برای تأمین کالا‌های اساسی و دارو حدود ۸.۵ میلیارد دلار پیش‌بینی شده که ۳.۲ میلیارد دلار آن به دارو و ۵.۳ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی اختصاص یافته است. همچنین دولت برای اجرای طرح کالابرگ حدود ۹۶۶ همت منابع در نظر گرفته است.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تا مردادماه حدود ۲۶۰ همت در قالب طرح کالابرگ عملیاتی شده که بخشی از این منابع نیز با کمک بانک مرکزی تأمین شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت تحقق منابع طرح کالابرگ گفت: منابع مورد نیاز این طرح به درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی وابسته است و مسئله مهم، تبدیل درآمد حاصل از فروش نفت به منابع ارزی قابل استفاده در داخل کشور است.

قاضی‌زاده هاشمی تصریح کرد: مجلس نیازمند شفافیت و واقع‌بینی در موضوع فروش نفت است و تصمیم‌سازی درباره این منابع نباید در اتاق‌ها و اتاقک‌های غیرشفاف انجام شود. در دوره جنگ ۴۰ روزه، با افزایش قیمت جهانی نفت، فروش نفت کشور با شرایط مناسبی انجام شد و بخشی از نفت‌های موجود روی آب نیز به سرعت به فروش رسید؛ اما اکنون باید مشخص شود ارز حاصل از این فروش چه زمانی و چگونه وارد چرخه رسمی اقتصادی کشور می‌شود.

وی افزود: بر اساس برآورد‌های مطرح‌شده، میزان ارز حاصل‌شده از فروش نفت که هنوز باید به منابع قابل استفاده در داخل کشور تبدیل شود، بیش از ۹ میلیارد دلار است و لازم است این منابع با سرعت بیشتری در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به نقش تراستی‌ها و شبکه‌های تجاری در انتقال منابع ارزی گفت: باید مشخص باشد منابع حاصل از فروش نفت در چه مسیری گردش می‌کند، چه میزان از آن برای تأمین کالا‌های اساسی اختصاص می‌یابد و چه نهادی درباره نحوه تخصیص این منابع تصمیم‌گیری می‌کند. شفافیت در این فرآیند می‌تواند به تأمین سریع‌تر منابع مالی کشور کمک کند.

وی تأکید کرد: افزایش اعتبار کالابرگ باید متناسب با منابع واقعی کشور باشد و نمی‌توان بدون تأمین منابع، صرفاً با افزایش نقدینگی یا استقراض از بانک مرکزی، رقم کالابرگ را افزایش داد؛ زیرا چنین اقدامی می‌تواند به افزایش تورم و در نهایت کاهش بیشتر قدرت خرید مردم منجر شود.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: اولویت اصلی مجلس، حفظ قدرت خرید مردم و تأمین معیشت خانوارهاست و هدف نباید صرفاً افزایش اعداد و ارقام کالابرگ باشد، بلکه باید منابع آن به‌صورت پایدار و واقعی تأمین شود.

قاضی‌زاده هاشمی همچنین درباره دهک‌بندی خانوار‌ها اظهار کرد: اعتراض مردم به نحوه دهک‌بندی‌ها قابل توجه است و برای رفع این مشکل باید اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها از طریق سامانه‌های مختلف به‌صورت دقیق با یکدیگر تطبیق داده شود.

وی افزود: اطلاعات مربوط به دارایی، خودرو، زمین، ملک، گردش حساب بانکی، سوابق بیمه‌ای، مالیاتی و سایر اطلاعات اقتصادی خانوار‌ها باید در چارچوب سامانه‌های قانونی با یکدیگر تطبیق داده شود تا دهک‌بندی‌ها بر مبنای اطلاعات واقعی و با رعایت عدالت انجام شود.

قاضی‌زاده هاشمی در پایان تأکید کرد: دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مسئول باید با اجرای کامل قانون و اتصال سامانه‌های اطلاعاتی، زمینه دهک‌بندی عادلانه‌تر را فراهم کنند تا هم اعتراضات مردم کاهش یابد و هم حفظ قدرت خرید خانوار‌ها تضمین شود.

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