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اجماع قوای سه گانه بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت براساس اولویت‌های کشور

اجماع قوای سه گانه بر لزوم اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت براساس اولویت‌های کشور
کد خبر : 1827526
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در جلسه معاونان اول قوه مجریه، قضاییه و مقننه بر ایجاد اصلاح در احکام برنامه هفتم پیشرفت براساس اولویت‌های کشور، تفاهم حاصل شد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح احکام برنامه هفتم پیشرفت بر اساس اولویت‌های کشور در شرایط جدید، گفت: شرایط و اولویت‌های کشور ایجاب می‌کند که قوای سه گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری یکدیگر، احکام برنامه هفتم پیشرفت را اصلاح کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول رئیس قوه قضاییه و علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از آمادگی قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی برای همکاری با دولت در جهت اصلاح برنامه هفتم پیشرفت خبر دادند.

در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور، وزرای کشاورزی و اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس دیوان محاسبات و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ظرف یک ماه با همکاری سازمان حسابرسی میزان دقیق تعهدات دولت های گذشته به بخش خصوصی و ساز و کار پرداخت آن را نهایی کنند.

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