برگزاری مراسم اختتامیه دوره «بصیرت»، ویژه مدیران مدارس کویهای سازمانی ارتش
مراسم اختتامیه دوره «بصیرت» ویژه مدیران مدارس کویهای سازمانی ارتش در مشهد مقدس، برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، آیین اختتامیه دوره «بصیرت» ویژه مدیران مدارس شهرکهای مسکونی ارتش، با حضور جمعی از مدیران و خانوادههای آنان، در مرکز آموزش بصیرت شهید آیتالله آلهاشم در مشهد مقدس برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید اکبر بیباک، معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حاشیه این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از حمایتهای ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و همچنین همکاریهای صورت گرفته از سوی معاونتهای روابط عمومی و رسانه، آموزش سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، به چرایی برگزاری این دوره اشاره و اظهار کرد: براساس تفاهنامه امضا شده میان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و وزارت آموزش و پرورش در جهت افزایش تعاملات فرهنگی فیمابین، این دوره بصیرت ویژه مدیران مدارس کویهای سازمانی ارتش در تهران در مشهد مقدس برگزار شد.
وی با بیان اینکه هدف این دوره، تعلیم و تربیت فرزندانی است که قرار است آیندهسازان این مرز و بوم باشند، گفت: اندیشمندان حوزه تربیتی معتقدند که تربیت فرآیندی پیچیده، تعاملی و چندوجهی است. لازمه موفقیت در این حوزه، همسویی خانوادهها، مدارس، مساجد و البته رسانهها به شمار میرود. یکی از اهداف مهم این دوره بصیرت، دستیابی به همین همسویی میان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش و مدیران محترم مدارس کویهای سازمانی است.
معاون فرهنگی سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در خاتمه درباره جزئیات این دوره بصیرت نیز بیان کرد: در این دوره عناوینی چون «مهدویت»، «روشها و ابزار تهاجم فرهنگی غرب»، «اخلاق اسلامی»، «سواد رسانه»، «هوش مصنوعی»، «آسیبشناسی نظام خانواده» و «تحلیل مسائل سیاسی روز» مورد بحث و بررسی قرار گرفته که با استقبال مدیران و خانوادههای آنان هم مواجه شد. براساس نظرسنجیهای صورت گرفته نیز، افراد شرکت کننده در این دورهها، معتقد بودند که این دورهها در صورت برگزاری برای معلمان در خود شهرکهای سازمانی، میتواند آثار مثبتتری هم به همراه داشته باشد.