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پیام تسلیت امیرسرتیپ دوم ادیب به مناسبت درگذشت رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ارتش

پیام تسلیت امیرسرتیپ دوم ادیب به مناسبت درگذشت رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ارتش
کد خبر : 1827499
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رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران به مناسبت درگذشت سرهنگ محمود بصیری رییس اسبق سازمان تربیت بدنی ارتش، پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم "امیر ادیب"، رئیس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با صدور پیامی، درگذشت سرهنگ محمود بصیری رییس اسبق سازمان تربیت بدنی ارتش پیام تسلیت صادر کرد.

متن پیام بدین شرح است؛

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت مرحوم سرهنگ محمود بصیری، از پیشکسوتان و خدمت‌گزاران عرصه ورزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و رئیس اسبق سازمان تربیت بدنی ارتش، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

بی‌تردید خدمات و تلاش‌های آن مرحوم در دوران مسئولیت و خدمت، در عرصه ورزش ارتش ماندگار بوده و یاد و خاطره ایشان در مجموعه ورزش ارتش همواره گرامی داشته خواهد شد.

اینجانب این ضایعه را به خانواده محترم ایشان، همرزمان، همکاران و جامعه ورزش ارتش تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، رحمت و مغفرت الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

رییس سازمان تربیت بدنی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ دوم امیر ادیب

سرهنگ محمود بصیری طی سال‌های ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۶ مسئولیت ریاست سازمان تربیت بدنی ارتش را بر عهده داشت و در دوران خدمت خود در عرصه ورزش ارتش، در مسیر توسعه و گسترش فعالیت‌های ورزشی کارکنان و خانواده‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران تلاش کرد.
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