به گزارش ایلنا، جلسه بررسی پرونده‌های مهم، ملی و کثیرالشاکی استان ایلام به ریاست عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان، با حضور اعضای کارگروه، قضات مربوطه و مدیران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی مرتبط، در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی حوزه ریاست دادگستری ایلام برگزار شد.

در این جلسه، سه پرونده مرتبط با اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام مطرح و پس از بررسی ابعاد مختلف پرونده‌ها و استماع گزارش‌های ارائه‌شده، تصمیمات لازم در خصوص آنها اتخاذ شد.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در این جلسه با تأکید بر ضرورت صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در انجام وظایف قانونی خود، حفاظت و صیانت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند این سرمایه‌های عمومی مورد تعرض و تعدی قرار گیرد.

علی‌محمدی با اشاره به نقش مهم نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال، بر ضرورت ایفای دقیق و مسئولانه وظایف آنان تأکید کرد و گفت: نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها باید با اشراف کامل بر پرونده‌ها و پیگیری مستمر امور، از حقوق قانونی دستگاه متبوع و در نهایت حقوق عمومی و بیت‌المال صیانت کنند.

وی همچنین بر اهمیت مدیریت صحیح در فرآیند رفع تصرف اراضی ملی تأکید کرد و افزود: رفع تصرف از اراضی ملی باید با برنامه‌ریزی، هماهنگی و مدیریت مناسب انجام شود تا ضمن اجرای قانون و بازگرداندن اراضی به بیت‌المال، از ایجاد معضلات و آسیب‌های اجتماعی احتمالی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان ایلام در ادامه بر ضرورت دقت و سرعت مضاعف در رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد و گفت: پرونده‌های مرتبط با اراضی ملی و حقوق بیت‌المال باید با دقت، حساسیت و سرعت لازم مورد رسیدگی قرار گیرند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، از استمرار تصرفات غیرقانونی و ایجاد آثار و تبعات بعدی جلوگیری شود.

در پایان این جلسه، پس از بررسی مستندات و گزارش‌های مربوط به پرونده‌های مطرح‌شده، تصمیمات لازم برای ادامه روند رسیدگی و پیگیری موضوعات اتخاذ شد.

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